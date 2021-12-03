Министр обороны Украины: применение «Байрактара» не нарушило Минские соглашения

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что применение в Донбассе турецких ударных беспилотников «Байрактар» было разовой мерой и не нарушило Минские соглашения.
Министр обороны Украины: применение «Байрактара» не нарушило Минские соглашения
  • © Yuliia Ovsiannikova Ukrinform / Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Мы не нарушаем минские договорённости. Мы не атакуем в зоне проведения операции объединённых сил», — приводит ТАСС его слова.

При этом он признал, что «Байрактар» применялся в Донбассе.

«Вы знаете известный факт, когда мы были вынуждены применить «Байрактар» с одним чётким выстрелом по соответствующей пушечной установке», — отметил Резников.

Также Резников заявил, что вероятность «эскалации» со стороны России «вероятна, но не обязательна». 

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