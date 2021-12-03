Министр обороны Украины: применение «Байрактара» не нарушило Минские соглашения
- © Yuliia Ovsiannikova Ukrinform / Keystone Press Agency
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«Мы не нарушаем минские договорённости. Мы не атакуем в зоне проведения операции объединённых сил», — приводит ТАСС его слова.
При этом он признал, что «Байрактар» применялся в Донбассе.
«Вы знаете известный факт, когда мы были вынуждены применить «Байрактар» с одним чётким выстрелом по соответствующей пушечной установке», — отметил Резников.
Также Резников заявил, что вероятность «эскалации» со стороны России «вероятна, но не обязательна».