Министр обороны Украины: применение «Байрактара» не нарушило Минские соглашения

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что применение в Донбассе турецких ударных беспилотников «Байрактар» было разовой мерой и не нарушило Минские соглашения.

«Мы не нарушаем минские договорённости. Мы не атакуем в зоне проведения операции объединённых сил», — приводит ТАСС его слова.

При этом он признал, что «Байрактар» применялся в Донбассе.

«Вы знаете известный факт, когда мы были вынуждены применить «Байрактар» с одним чётким выстрелом по соответствующей пушечной установке», — отметил Резников.

Также Резников заявил, что вероятность «эскалации» со стороны России «вероятна, но не обязательна».