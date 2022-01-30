«Полная нелепость»: в Совбезе РФ оценили заявления об «угрозе» для Украины со стороны России

Утверждения о «российской угрозе» для Украины абсолютно нелепы и не имеют под собой оснований, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он напомнил, что на это в последнее время указывают и официальные лица в Киеве, однако определённые круги на Западе продолжают поддерживать эту линию, преследуя свои корыстные интересы. В свою очередь, в Совете Федерации отметили, что Европа «не горит желанием» ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подчеркнул, что звучащие в последнее время заявления о «российской угрозе» для Украины не имеют под собой оснований.

«Говорят, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость. Нет никакой угрозы. Сами украинцы уже, в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет, — сказал Патрушев. — Нет, американские официальные лица утверждают: угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует, будут какие потери с каждой из сторон или не будут».

«Не хотим мы войны. И она нам совершенно не нужна. Те, кто её навязывает, особенно с Запада, они преследуют свои корыстные измышления», — заявил секретарь Совбеза.

В воскресенье, 30 января, он принял участие в памятных мероприятиях на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

Отметим, что на протяжении 2021 года зарубежные СМИ и политики неоднократно сообщали о «повышенной концентрации» российских войск на границе с Украиной. Позднее эта риторика превратилась в тезис о том, что Москва якобы готовится напасть на Украину. Российская сторона существование подобных планов неоднократно опровергала.

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Ажиотаж в СМИ достиг «крайней стадии маразма»

Накануне в МИД России вновь обратили внимание на ажиотаж в прессе вокруг ситуации на Украине, отметив абсурдность многих таких публикаций. Так в ведомстве прокомментировали публикацию швейцарской SRF.

«Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения — или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной», — говорится в публикации.

В материале SRF сообщается, что Россия «перебрасывает огромные силы на границу с Украиной». При этом, как предположили в МИД, швейцарский журналист, «видимо, всё-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям «Союзная решимость — 2022». Отмечается, что в этих манёврах, проходящих на территории Союзного государства, принимают участие подразделения Восточного военного округа.

«Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками», — заявили в МИД.

Вместе с тем дипломаты рекомендовали представителям СМИ обратить внимание на публикации пресс-службы Кремля, в которых подробно приводится позиция президента России, а также ознакомиться с выступлениями главы МИД Сергея Лаврова, который детально рассказывает о внешнеполитических подходах Москвы.

«Буквально вчера Сергей Викторович в интервью четырём радиостанциям сказал «чёрным по белому»: «Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим». Так что вопросы «Будет ли война?» пора уже начать задавать по другим адресам — Вашингтону, Брюсселю, Киеву», — заключили в МИД.

Европа «не горит желанием» ввязываться в конфликт

Тем временем сенатор Алексей Пушков констатировал, что Европа «не горит желанием» вступать в вооружённый конфликт из-за Украины. Он обратил внимание на заявления, которые в последние дни сделали власти ряда стран.

«Венгрия не видит необходимости размещения дополнительных войск НАТО на своей территории — таков ответ Будапешта на запрос США. До этого Хорватия и Болгария заявили, что не пошлют ни одного своего солдата воевать за Украину», — написал он в Telegram.

Пушков также напомнил, что Германия настаивает на отказе поставлять оружие Украине, «несмотря на наскоки из Киева и критику со стороны США».

«Декларации о политическом единстве союзников по НАТО — это одно. Но Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт», — заключил Пушков.

О ситуации вокруг Украины также высказался президент Хорватии Зоран Миланович. По его словам, многие европейские политики натравливают Киев на Москву.

«Украина уже восемь лет находится в пугающем положении по отношению к ЕС, который к Украине относится безответственно. Они ничего не получили от ЕС, а им обещали миллиарды», — приводит РИА Новости заявление хорватского лидера.

Миланович отметил, что «над Украиной издеваются те же бюрократы из Брюсселя, которые издевались над другими государствами».

«Страна, по данным ЕС, находится в очень плохом положении. Когда-то они были развитые, а сейчас ВВП на душу населения на уровне Косова», — добавил он, усомнившись в успешности европейской политики по этому направлению.