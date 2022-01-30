Патрушев назвал «полной нелепостью» заявления о якобы угрозе Украине со стороны России

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Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» утверждения о возможной угрозе Украине со стороны России.
Патрушев назвал «полной нелепостью» заявления о якобы угрозе Украине со стороны России
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«В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость. Нет никакой угрозы. Сами украинцы, в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет», — цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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