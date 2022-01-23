Экс-генсек НАТО заявил, что Украина не станет членом альянса

Бывший генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер считает, что Украина не станет государством — членом альянса в «обозримом и необозримом будущем».

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

«В обозримом и необозримом будущем они (Украина. — RT) не станут членом НАТО», — сказал он.

По его словам, об этом знали все те, кто принимал участие ещё в бухарестском саммите НАТО в 2008 году, на котором было принято решение, что «Украина и Грузия станут членами альянса».

Ранее премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО ещё долгое время не будет в повестке дня.