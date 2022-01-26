В Госдепе заявили, что «видят все признаки» подготовки России к «нападению» на Украину

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Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США видят «все признаки» того, что Россия до середины февраля «применит силу» против Украины.
В Госдепе заявили, что «видят все признаки» подготовки России к «нападению» на Украину
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«Мы точно видим все признаки того, что он (президент России Владимир Путин. — RT) готовится использовать вооружённые силы в период, возможно, между нынешним моментом и серединой февраля», — заявила Шерман на виртуальном мероприятии Yalta European Strategy. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не согласилась с оценками Киева о том, что эскалации ситуации вокруг Украины ожидать не приходится. По её словам, никто не может «прочитать мысли президента России Владимира Путина».

При этом министр обороны Украины Алексей Резников призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны». По его словам, подтверждений этому нет.

Также глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

В Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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