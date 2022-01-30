Аналитик Оленченко прокомментировал слова Трампа об одной из причин кризиса вокруг Украины

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что одной из причин кризиса вокруг Украины является надежда властей страны на возможность рассчитывать на безоговорочную и бесплатную поддержку со стороны США.

Эксперт напомнил, что в области внешней политики в Соединённых Штатах существует две большие группировки: изоляционисты и экспансионисты.

«В настоящее время изоляционистов олицетворяет Трамп и большая часть его Республиканской партии. Его аргументация состоит в том, что Соединённым Штатам Америки предпочтительнее сосредоточиться на своих внутренних проблемах», — пояснил Оленченко.

По его мнению, суждение Трампа о том, что при поддержке нынешнего украинского режима США несут большие финансовые расходы и теряют авторитет в мире, звучит совершенно справедливо.

«В этом плане Трамп абсолютно прав, что нынешнее украинское руководство является по своему характеру иждивенческим и не демонстрирует самостоятельной политики», — добавил Оленченко.

Ранее Трамп назвал одной из причин кризиса вокруг Украины надежду страны на возможность получения безоговорочной и бесплатной поддержки со стороны Соединённых Штатов.