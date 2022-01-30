Бывший президент США Трамп рассказал об одной из причин кризиса вокруг Украины

Короткая ссылка
Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал одной из причин кризиса вокруг Украины надежду страны на то, что она вновь может рассчитывать на безоговорочную и бесплатную поддержку со стороны США.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только (президент США Джо. — RT) Байден пришёл к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться США», — заявил он.

Ранее Трамп говорил, что некомпетентная политика американского президента Джо Байдена может привести к третьей мировой войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить