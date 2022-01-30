Бывший президент США Трамп рассказал об одной из причин кризиса вокруг Украины
Об этом сообщает РИА Новости.
«Причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только (президент США Джо. — RT) Байден пришёл к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться США», — заявил он.
Ранее Трамп говорил, что некомпетентная политика американского президента Джо Байдена может привести к третьей мировой войне.