Бывший президент США Трамп рассказал об одной из причин кризиса вокруг Украины

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал одной из причин кризиса вокруг Украины надежду страны на то, что она вновь может рассчитывать на безоговорочную и бесплатную поддержку со стороны США.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только (президент США Джо. — RT) Байден пришёл к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться США», — заявил он.

Ранее Трамп говорил, что некомпетентная политика американского президента Джо Байдена может привести к третьей мировой войне.