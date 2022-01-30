Трамп заявил, что политика Байдена может привести к третьей мировой войне

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что некомпетентная политика американского президента Джо Байдена может привести к третьей мировой войне.

«Слабость и некомпетентность Байдена создаёт реальный риск третьей мировой войны», — заявил Трамп. Его слова приводит ТАСС.

Трамп отметил, что в период правления Байдена Северная Корея увеличила число пусков ракет до рекордных значений и напомнил о слабом управлении выводом войск США из Афганистана.

«Перед тем как посылать какие-либо войска для защиты границы Восточной Европы, ему следовало бы защитить нашу границу здесь, в Техасе», — подчеркнул Трамп, имея ввиду ситуацию с нелегальными мигрантами на границе США с Мексикой.

Ранее бывший президент США говорил, что, если бы он был во главе Белого дома, нынешний кризис вокруг Украины был бы невозможен.