Трамп заявил, что при его администрации кризис вокруг Украины был бы невозможен
- AP
«То, что происходит сейчас вокруг России и Украины, никогда бы не произошло при администрации Трампа. Даже возможности такой не допускаю», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Трампа.
Трамп при этом не пояснил, что именно он сделал бы иначе в нынешней ситуации вокруг Украины.
Ранее он неоднократно утверждал, что он поддерживал хорошие личные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, но по серьёзным вопросам Москве не уступал.
Ранее Трамп заявил, что американские политики с помощью ложной информации о России усложняли работу администрации Соединённых Штатов.