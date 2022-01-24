Трамп заявил, что при его администрации кризис вокруг Украины был бы невозможен

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он был во главе Белого дома, нынешний кризис вокруг Украины был бы невозможен.

«То, что происходит сейчас вокруг России и Украины, никогда бы не произошло при администрации Трампа. Даже возможности такой не допускаю», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Трампа.

Трамп при этом не пояснил, что именно он сделал бы иначе в нынешней ситуации вокруг Украины.

Ранее он неоднократно утверждал, что он поддерживал хорошие личные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, но по серьёзным вопросам Москве не уступал.

Ранее Трамп заявил, что американские политики с помощью ложной информации о России усложняли работу администрации Соединённых Штатов.