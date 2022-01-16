Экс-президент США Трамп рассказал о лжи американских политиков о России

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американские политики с помощью ложной информации о России усложняли работу администрации Соединённых Штатов.

Трамп порассуждал на тему, с какой самой «сложной» страной ему пришлось работать во время президентства.

«Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: «Россия, Россия, Россия». Всё сфабрикованное, всё созданное», — приводит РИА Новости его слова на митинге сторонников в городе Флоренс штата Аризона.

Трамп добавил, что эту технологию применяли против него, обвиняя в связях с Россией.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Трамп попытался избежать мирной передачи власти в ноябре 2020 года.

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