«Присутствие ориентировано на создание крутого имиджа»: что делают в окопах на востоке Украины вооружённые американцы

Алчущие войны иностранцы в боевом облачении романтизируют конфликт в Донбассе. Прерывистая стрельба. Тишина, тьма, гудки, вспышка, взрыв. Драматичная музыка. Неразборчивые крики. Артиллерийские залпы в полумраке. Выхлопы от реактивных двигателей. Ночная вылазка спецназа. Всё это публикуется в соцсетях на аккаунтах Forward Observations Group (FOG, группа передового наблюдения. — RT), которые выглядят райским уголком безудержного милитаризма.

«Мне начинает казаться, что вы не в Париже?» — говорится в скриншоте текстового сообщения, которым люди из FOG недавно поделились через сториз в Instagram. Там же они транслируют сюжеты о своей текущей поездке по Восточной Украине.

Конфликт в Донбассе, который часто называют «замороженным», вспыхнул в 2014 году после того, как в результате ожесточённых уличных протестов на Украине была свергнута действовавшая ранее власть. Киев направил войска в районы Донецкой и Луганской областей, где говорят на русском языке и отказались признать новый режим. К марту 2015 года конфликт приостановился, однако там до сих пор происходят эпизодические столкновения.

В последние месяцы западные лидеры теоретизируют, что Москва, которую обвиняют в контролировании ополченцев, планирует полномасштабное наступление на своего соседа. Свои догадки они строят на основании предположительного наращивания российских войск у границы. Однако Кремль неоднократно опровергал подобные обвинения.

На прошлой неделе США и Великобритания начали поставлять Украине «летальную помощь» для того, чтобы якобы остановить предполагаемую агрессию России. Как заявило посольство США в Киеве, 22 января было доставлено почти 100 т «летальной помощи», в том числе боеприпасов, предназначенной для «защитников Украины на передовой».

Учитывая эти обстоятельства, череда фотографий из Донбасса, на которых запечатлена группа американцев в военном облачении и с огнестрельным оружием в руках, не могла не пройти незамеченной. Forward Observations, состоящая, видимо, по большей части из бывших американских военных, оказалась в центре внимания после того, как российские интернет-сообщества, посвящённые военной тематике, стали обсуждать в соцсетях её онлайн-браваду по поводу нахождения в зоне конфликта.

Мужчины со звёздно-полосатыми знамёнами выложили свои фотографии (с размытыми лицами) по прибытии в Северодонецк. Именно там дислоцируется 53-я отдельная

механизированная бригада сухопутных сил Украины, которая, судя по всему, включает в себя бывших бойцов печально известного и ныне не существующего добровольческого батальона «Айдар», который был укомплектован представителями правых взглядов, часто характеризовавшимися в СМИ как неонацисты.

© Google Maps

«…пополнение украинских окопов американскими смертничками. Но больше всего порадовало, что сами же американцы и снимают всё это на видео вместе с украинскими солдатиками, а потом сами же сливают в сеть. Здесь одно из двух: либо американцы относятся к своему нахождению на украинских позициях как к посещению зоопарка, либо же они работают на ГРУ», — говорится в одном из постов Telegram-канала «Джокер ДНР», автора

которого СМИ называют «украинским военным инсайдером».

Были те, кто мигом окрестили людей в форме «наёмниками». СМИ также подхватили эти заявления, а глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя этот вопрос, отметил, что западные «наёмники» в охваченном войной Донбассе «присутствуют», хотя разведка об этом заявляет очень «осторожно» и «официальной информации (пока) нет». Между тем едва ли для частных военных подрядчиков так уж характерна публикация на общедоступных ресурсах данных о местонахождении, вплоть до точных географических координат.

Instagram

© @forwardobservations

Что представляет собой группа передового наблюдения — Forward Observations Group?

На сайте группы никакой информации о том, кто они такие и чем занимаются, нет. На момент написания статьи на этом ресурсе было опубликовано лишь описание медицинского подсумка, который можно приобрести за $85.

Хотя, согласно некоторым результатам поиска в Google, FOG определяется как «оборонная компания», специализирующаяся на «консультациях по вопросам безопасности и тактической подготовке». На вопрос RT о том, как бы они сами себя охарактеризовали, в группе ответили: «Мы продаём различные тематические товары и опубликовали три фотоальбома». Так и есть.

Если судить лишь по этим данным, можно подумать, что они вполне могли бы готовить украинских военнослужащих к киевской Неделе моды или же обучать их тому, как стать

первоклассными Instagram-инфлюенсерами. Именно так охарактеризовали в прошлом году основателя группы Деррика Бейлза, когда он попал в заголовок одного из

изданий. «Бывший американский военнослужащий, ставший инфлюенсером, подвергся критике из-за военной поездки на Украину в компании неонациста», — сообщалось в VICE

World News. Подпись к одной из фотографий, опубликованных в то время Бейлзом, гласила: «Затеваем на Украине какую-то хрень», а на другом снимке американский гражданин красовался с автоматом в руках.

Подписчики раскритиковали Бейлза, заметив, что на некоторых фотографиях был отмечен Вадим Лапаев по прозвищу «Балак», которого финансируемая правительством США организация Bellingcat в 2018 году охарактеризовала как радикального неонациста, служившего в ультранационалистическом батальоне «Азов». Однако в разговоре с VICE Бейлз настаивал на том, что никогда не принимал участия в боевых действиях на Украине.

Посвящённый Западной геополитике новостной Telegram-канал /CIG/ Telegram| Counter Intelligence Global, имеющий близкие связи с военным сообществом и специалистами в области безопасности, подчёркнуто называет группу «Instagram-инфлюенсерами», добавляя, что у той — «нишевая маркетинговая и рекламная стратегия, сосредоточенная на войне». Источник CIG, знакомый с вопросом, назвал участников группы «друганами-ветеранами», «осуществляющими свою мечту».

Группа, по-видимому, также связана с организацией GBRS, для которой она снимала рекламные ролики, доступные на YouTube. Как характеризует себя сама GBRS Group, это: «принадлежащая ветеранам организация по обучению и предоставлению услуг высочайшего уровня, неустанно занимающаяся передачей важнейших навыков и реального опыта конечным пользователям в подразделениях специального назначения на уровне государства, штатов и на местном уровне». В основном они занимаются тактической подготовкой в таких областях, как, например, обращение с огнестрельным оружием, участие в операциях в условиях ограниченной заметности, оценка физической безопасности клиента и так далее.

«FOG состоит в основном из идиотов-пижонов, которые существуют, чтобы вымогать деньги у ролевиков-любителей военной тематики (язвительный термин для людей, скупающих военную экипировку или играющих в страйкбол, но не имеющих никакого или практически никакого отношения к военным. — RT), покупающих шевроны и прочую хрень. Сами они — смесь отставных спецназовцев, ролевиков и копов», — заявил другой специалист в области безопасности.

Иногда Группа действительно продаёт товары: толстовки, футболки и, как упоминалось ранее, медицинские подсумки.

Анонимный источник из консалтинговой компании в области безопасности описал FOG как «очень аморфную группу», которая делится «более-менее развлекательным контентом», пока «люди, которые действительно вовлечены, приходят, уходят и делают своё дело».

Другой источник из военизированного сообщества подтвердил RT, что FOG состоит из рейнджеров Армии США, спецназовцев, представителей спецподразделения «Дельта» и «морских котиков». «Они пускаются в самые разные ролевые игры в нескольких районах США, многие их встречи проходят в Вегасе. У них много связей в индустрии, а также с действующими военнослужащими», — пояснил он.

Книги, изданные Группой, поддерживают этот образ. В них можно увидеть военные фотографии, в основном связанные со спецназом, а также написанные третьими лицами боевые дневники, советы участникам операций, эссе, интервью и наставления о том, как правильно жить. «Иногда я мечтаю о том, чтобы умереть смертью воина. Благородной смертью. В бою, пав под огнём и в ореоле славы. Сражаясь плечом к плечу со своими собратьями», — написал в одной из книг автор, упомянутый как Снейк Плисскен.

Instagram

© @forwardobservations

«Будь как мы. Сосредоточь всю энергию на том, чтобы стать самым жёстким ублюдком на планете. Не мирись с отказом, не сомневайся в своих решениях и всегда будь первым. Если хочешь красивой жизни, будь готов к войне, которая ей сопутствует. Хорошо подготовься, и тебя ждёт самый прекрасный опыт, который только может желать гражданин США».

Иногда в книгах поднимаются противоречивые темы, связанные, например, с женщинами в спецназе или с проблемами психического здоровья, которые в сообществе как правило считаются табу.

Instagram

© @forwardobservations

В одной из книг также приведено анонимное интервью об американских спецоперациях в Сирии. В нём упоминается «взаимодействие» с «русскими». «Они (русские) «случайно» запустили российский аналог ракеты «Томагавк» над нашим патрулём. Слишком близко к нам прошла… По крайней мере, это было бы быстро».

Что FOG делает на Украине?

Помимо документирования каждого шага своей поездки и эпизодических комментариев об уровне военной подготовки украинцев, группа также объявила о своих планах пролить свет на «тайные» действия России в регионе.

«Мы посетили самые передовые позиции на линии фронта, лично прошлись по окопам, которых от поддерживаемых Россией сепаратистов в одном месте отделяют всего триста метров. Нам удалось поговорить с рядовыми служащими и командирами множества подразделений, которые выполняют огромное количество различных задач в целях обороны Украины», — заявили в FOG, анонсируя предстоящую публикацию на YouTube ролика, посвящённого возможному сценарию предполагаемого российского вторжения.

«Всё их присутствие на Украине ориентировано, в первую очередь, на создание крутого имиджа и продвижение своего бренда на костях гибнущих украинцев, — описал деятельность группы в регионе источник CIG. — Обычный парень из FOG может дать парочку простых советов украинской пехоте, но даже близко не в том объёме, который необходим».

Instagram

© @forwardobservations

«Парни на Украине — своего рода туристы, вариация на тему того, как если бы Instagram-модель отправилась на несколько дней на какой-нибудь остров: «Да, это весело», но главная цель здесь — сделать фотографии и продать свой образ», — подтвердил по просьбе RT другой источник из военизированной группы.

Больше иностранцев в зоне конфликта

В прошлом месяце Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что в Донецкой области находятся частные военные компании США, которые готовят провокации с использованием химических веществ.

«Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населённых пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооружённых группировок к активным боевым действиям, — заявил министр обороны. — Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами».

Многие источники в западных ЧВК настаивают, что американских наёмников на Украине нет, потому что украинцы «попросту не могут платить». «Размещение здесь даже небольшой группы от крупной американской компании сроком на год будет стоить, кроме шуток, больше, чем весь украинский оборонный бюджет, — сообщил RT сотрудник ЧВК (годовой оборонный бюджет Украины составляет $6 млрд. — RT). — Контракт на направление менее чем сотни непервосортных бойцов обойдётся в $15 млрд в год».

«Для любого участвующего это дело проигрышное. К этой войне никто и близко не хочет подходить, тому есть масса финансовых и юридических причин», — добавил другой.

По его словам, часто за наёмников принимают добровольцев, не получающих платы и практически не имеющих надлежащего опыта.

«Наёмники могли бы выиграть эту войну за Украину много лет назад», — сказал он.

Согласно источникам из военизированных групп, ввиду юридических вопросов и разницы в экономических условиях, потребовались бы сотни миллионов долларов, чтобы большинство наёмников в принципе стали рассматривать участие в боевых действиях там.

«Для отдельных лиц без группы это по сути невозможно, и это большая проблема. На группы заводят уголовные дела, а отдельный человек работы не выполнит. Если у тебя нет

группы, ты просто болтаешься от группы к группе, пока не окажешься без работы, и никто с тобой связываться не захочет», — сказал сотрудник ЧВК.

Кроме того, по словам другого источника, «украинцы также считают, что они лучше, чем Запад, и в нас не нуждаются».

«Украинцы говорили нам, что никакая подготовка им не нужна, потому что, провоевав с Россией шесть месяцев, они приобрели больше знаний, чем в принципе могло быть у нас; и их было не переубедить», — сказал он, говоря о собственном опыте работы с украинскими силами в качестве иностранца.

Украина уже долгое время поддерживает репутацию «узла широкой сети транснационального экстремизма, строящегося на идее превосходства белых, и привлекает иностранных бойцов

со всего мира», пишет некоммерческая организация Soufan Center.

Причина — скандально известный полк «Азов» (ранее — батальон. — RT), дислоцированный в Мариуполе и входящий в состав Национальной гвардии Украины. Он привлекал многих иностранных добровольцев, симпатизирующих его ультраправой идеологии.

«Азов лишился американской помощи на десятки миллионов и получил в итоге проблемы с украинским правительством, главным образом из-за того, что они связались с полудюжиной западных нацистов, от которых не было никакого толка. Потеря была огромная, и любая группа, которая пустила к себе людей с Запада, с этим столкнулась», — сказал RT консультант по безопасности.

В то же время украинцы отправлялись за рубеж для прохождения военных курсов. В 2018 году выяснилось, что компания European Security Academy (ESA), предлагающая программы повышения подготовки сил безопасности, правоохранительных органов и вооружённых сил, с 2016 года предоставляла «Азову» комплексную программу боевой подготовки.

СМИ выявили, что крупная группа с Украины, как минимум частью состоящая из бывших бойцов «Азова», а также, вероятно, активных членов движения и иных ультраправых

активистов, прошла в учебном центре ESA в Польше курс подготовки, похожей на спецназовскую. «Я знаю людей, которые отправлялись туда на обучение, это место очень популярно у желающих попасть в силы безопасности без подготовки или опыта в ЕС», — сказал RT один источник из военизированной группы.

«Отправлялись ли азовцы или другие украинцы за рубеж на паршивые курсы? Конечно. Приезжала ли сюда настоящая компания-подрядчик, чтобы готовить их как настоящих солдат, скажем, как мы делали на Ближнем Востоке? Нет», — сказал другой.

США печально известны проповстанческими операциями военизированных формирований, осуществлявшимися тайно (чтобы их можно было отрицать) под руководством ЦРУ, как это можно было видеть на Ближнем Востоке. В январском

материале Yahoo News утверждается, что ЦРУ курируют секретную программу интенсивной подготовки украинских сил специального назначения на территории США.

Данная программа, как сказано в статье, началась в 2015 году. Она включает в себя «специализированную подготовку навыков, которые повысят… способность украинцев сопротивляться русским», пишет Yahoo News со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки. Другой источник, знакомый с программой, заявляет, что «Соединённые Штаты тренируют инсургентов», добавив, что украинских участников программы учат, как «убивать русских».

Однако официальный представитель ЦРУ Тэмми Торп утверждает: «Предположения, будто мы готовили на Украине вооружённых повстанцев, попросту ложны».

Саша Нагиба, RT.com