«Неонацисты получают «карт-бланш» на провокации»: посольство РФ заявило о последствиях поставок оружия США на Украину

Украинские неонацисты получают «карт-бланш» на провокации и проведение силовых акций в Донбассе на фоне поставок Западом вооружений Киеву, заявили в посольстве РФ в США. В то же время в постпредстве России при ООН отметили, что страны Запада потакают Киеву, накачивая страну оружием и отправляя туда военных советников. Российские дипломаты также констатировали, что американские власти распространяют «откровенную ложь», говоря о якобы имеющей место «российской агрессии» в отношении Украины.

Поставляемое Западом на Украину оружие подталкивает радикалов к силовому варианту разрешения конфликта в Донбассе. Такое мнение высказали в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Пресс-службы Госдепа и Пентагона чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму. Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине», — говорится в сообщении.

По мнению дипломатов, это повышает вероятность проведения силовых акций украинскими националистами в Донбассе.

«Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают карт-бланш на провокации и проведение силовых акций в Донбассе», — отметили в дипмиссии.

США вместо поддержки резолюции Совета Безопасности, которая утвердила минский комплекс мер, распространяют «откровенную ложь» по ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступило постпредство России при ООН.

По словам дипломатов, Вашингтон «культивирует русофобию» среди американских граждан и «государств-единомышленников», заявляя о скоплениях войск РФ как о первопричине всех проблем, но при этом в США «забывают уточнить», что речь идёт о российских силах на российской территории.

«Это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства. Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряжённость в черноморском районе», — подчёркивается в сообщении.

Кроме того, заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Геннадий Кузьмин на заседании СБ ООН напомнил, что страны — члены НАТО и различных «коалиций за демократию» обладают колоссальным негативным опытом в рамках рассматриваемой темы. По его словам, никто не забыл авиаудары по центру Белграда, а также первопричины и методы ведения боевых действий в Ираке и Ливии.

«Сейчас на фоне искусственно нагнетаемой мнимой угрозы, якобы исходящей со стороны России, западные страны продолжают накачивать Украину оружием, поставляют и своих военных советников и в целом потакают украинским провокациям вместо того, чтобы заставить их выполнять утверждённые СБ ООН минские договорённости. А это значит, что на востоке Украины будут продолжать гибнуть дети, старики и женщины, против которых киевские власти уже который год ведут необъявленную войну», — добавил он.

По данным украинских СМИ, с 22 января в страну из США прибыло несколько партий так называемой военной помощи. Сообщается, что Киев получил противотанковые ракеты Javelin и одноразовые реактивные гранатомёты M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

Как заявил украинский министр обороны Алексей Резников на своей странице в Twitter, ожидается и четвёртый спецборт из-за океана.

Javelins in Kyiv!A new cargo of security aid - launchers&missiles - with a total weight of about 80 tons.We expect the arrival of the 4th from the big flock of birds soon. Thanks to our strategic partner 🇺🇦🤝🇺🇸@WhiteHouse@congressdotgov@USEmbassyKyiv@UKRintheUSA@DeptofDefensepic.twitter.com/hTSFBLSPJb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2022

Между тем в Соединённых Штатах Америки продолжают угрожать России введением санкций в связи с якобы возможной «агрессией» в отношении Украины. Как заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, в Вашингтоне не наблюдают «той деэскалации, которая необходима для результативности дипломатического процесса и диалога».

«Есть и такой момент (и участники рынка в курсе): то, что мы наблюдаем сейчас, — ничто в сравнении с тем, что ждёт Российскую Федерацию и российскую экономику, если Россия осуществит вторжение», — сказал он.

Также по теме Антироссийский плацдарм: почему в Эстонии потребовали расширить присутствие войск США в Прибалтике Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала нарастить присутствие Соединённых Штатов в государствах Балтии для сдерживания России. По...

При этом Джо Байден допустил наращивание американских сил в Восточной Европе. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин привёл в повышенную готовность 8,5 тыс. военных, передаёт ИноТВ.

«В ближайшем будущем я, возможно, перенаправлю часть войск. Просто потому, что на это требуется некоторое время», — подчеркнул американский лидер, исключив, что США могут развернуть свой военный контингент на Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заверил, что альянс не будет размещать свои войска на украинской территории.

«НАТО не будет направлять свои боевые войска на Украину, но мы должны быть уверены в отсутствии недопонимания относительно нашей готовности и нашего обязательства защищать всех союзников, особенно в восточной части альянса», — сказал он в интервью CNN.

24 января НАТО объявило о переброске на восток Европы дополнительных единиц военной техники.