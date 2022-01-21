«Милитаристский психоз»: как власти Украины готовятся к отражению возможной «российской агрессии»

Киев готов приложить максимум усилий для укрепления ВСУ. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Накануне украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна постоянно наращивает свои оборонные возможности и уже достигла значительных результатов. Власти республики, стремясь увеличить мобилизационный потенциал, проводят реформы, привлекая к военной службе женщин и создавая систему территориальной обороны. Однако эксперты считают, что подобная политика направлена не на реальное повышение боевых возможностей, а на то, чтобы переключить внимание граждан с острых внутренних проблем.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе общения с журналистами пообещал, что государство сделает всё возможное для подготовки вооружённых сил страны к любому сценарию развития ситуации у границ.

«Мы принимаем все необходимые меры, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Но при этом остаёмся с холодной головой, чтобы минимизировать риски для людей. Паника ещё никому не была хорошим другом», — цитирует Ермака пресс-служба украинского лидера.

Вечером 19 января в обращении к гражданам президент Украины Владимир Зеленский также призвал не поддаваться панике из-за сообщений о возможной «агрессии» России. В то же время он не исключил вероятности начала войны.

«Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности. У нас сильная, смелая, готовая ко всему армия, и это не новость... Мы готовы ко всему, но делаем всё, чтобы нам это не понадобилось», — сказал Зеленский.

В Москве неоднократно говорили об отсутствии планов нападать на Украину. 20 января в ходе пресс-брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что тиражированием спекуляций на эту тему занимаются украинские и западные СМИ.

«Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», — сказала Захарова.

Она добавила, что опасения Москвы подтверждаются реальными провокационными действиями, такими как передача Киеву значительного количества вооружения со стороны Великобритании. Захарова предостерегла западные страны от содействия милитаризации Украины.

В комментарии RT военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец обратил внимание на то, что украинские официальные лица постоянно выступают с противоречивыми заявлениями относительно предполагаемой «российской агрессии».

Украинские солдаты в районе линии соприкосновения в Донбассе

Facebook

© Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

По его мнению, Киев, с одной стороны, поддерживает алармистские настроения в обществе, с другой — не желает допускать паники, выступая с «успокоительными заявлениями» о возрастающем могуществе ВСУ.

«Мы уже наблюдали, как сначала Генштаб Украины говорит о сосредоточении огромной группировки российских войск у границ, которая вот-вот якобы вторгнется. А потом на официальном уровне озвучивается противоположная информация. На мой взгляд, такое поведение — откровенная провокация, говорящая не в пользу так называемой элиты Украины», — говорит Баранец.

Женский учёт

Как отмечают опрошенные RT эксперты, помимо зарубежных поставок оружия, наиболее яркими проявлениями милитаризации и русофобской истерии официального Киева стали его попытки создать систему, позволяющую поставить под ружьё значительную часть трудоспособного населения Украины, в том числе женщин.

Так, в конце декабря на своей странице в Facebook Главное управление Минобороны страны сообщило, что женщины, имеющие профессию, родственную военно-учётной специальности, и пригодные к службе в армии, должны быть поставлены на воинский учёт.

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Перечень таких профессий существовал и раньше, однако с новыми законодательными изменениями он значительно расширился. Список специальностей был утверждён 17 декабря, он включает 35 направлений профессиональной деятельности.

Как уточнили в Минобороны Украины, нововведение распространяется на женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Встать на учёт они должны до конца 2022 года по месту регистрации. Отмечается, что инициатива соответствует курсу страны на внедрение стандартов НАТО.

В мирное время женщины-военнообязанные в добровольном порядке могут наниматься на службу в армию или стать резервистами. В случае начала военных действий государство имеет право мобилизовать представительниц слабого пола непосредственно в ряды ВСУ или привлечь их к выполнению различных работ по обеспечению обороны.

Новый порядок воинского учёта вызвал неоднозначную реакцию в украинском обществе. Народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский внёс в Верховную раду законопроект №6482 о том, что на воинский учёт в обязательном порядке должны становиться только женщины-медики.

На сайте офиса президента Украины была опубликована петиция с призывом вернуть законную силу перечню профессий, который был утверждён постановлением правительства страны от 14 октября 1994 года. Электронные подписи под обращением поставили более 37 тыс. человек.

Военнослужащая ВСУ

Facebook

© Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

17 января, отвечая на петицию, Владимир Зеленский признал, что изменение порядка воинского учёта женщин вызвало широкий общественный резонанс. В связи с этим он попросил министра обороны Алексея Резникова проработать вопрос о сокращении количества профессий, родственных военно-учётным специальностям.

Комментируя тему воинского учёта женщин, источник RT в партии «Батькивщина» заявил, что таким образом Киев попытался перенести на украинские реалии опыт Израиля, где представительницы слабого пола обязаны проходить армейскую службу. Также в Израиле женщины могут быть мобилизованы в военное время, но на это требуется их согласие.

«Недостаточно скопировать опыт Израиля. Руководство страны просто не осознаёт, как реально можно защитить Украину. Отсюда и появляются планы привлечь к армейской службе женщин. Также не было продумано множество нюансов, связанных с обеспечением нормальной службы женщин в войсках, например, их защиты от возможных домогательств», — говорит депутат.

«Истерия нагнетается искусственно»

Ещё одной крупной военной реформой, которую проводит Киев, стало организационное оформление войск территориальной обороны (ТрО).

1 января на Украине вступил в силу закон «Об основах национального сопротивления», который позволяет при необходимости привлекать к обеспечению военной безопасности почти всё население Украины. Особое внимание в документе уделено территориальной обороне.

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Согласно закону, войска ТрО должны представлять собой добровольческие формирования для патрулирования улиц, поддержания общественного порядка и участия в боевых действиях. В общей сложности будут сформированы 25 бригад и более 150 батальонов.

Уже сейчас, помимо мужчин, к службе в ТрО привлекаются женщины. В середине января американское издание Defense News опубликовало небольшой материал о войсках территориальной обороны Украины. В нём боец Алиса Банковская заявила, что подобные формирования могут предотвратить повторения событий 2014 года в Крыму, Донецке и Луганске.

Ещё один военнослужащий Дмитрий Костюкевич посетовал на неготовность НАТО предоставить Украине полноправное членство.

Между тем экспертное сообщество Украины скептически оценивает действия властей на поприще создания системы территориальной обороны. Местные аналитики обращают внимание на слабый уровень подготовки и технической оснащённости войск ТрО, а также на их недостаточное количество.

Боец войск территориальной обороны Украины на тренировке во Львовской области

РИА Новости

© Николай Лазаренко

Так, в конце декабря на презентации исследования «Целевая модель территориальной обороны» эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк заявил о необходимости сформировать группировку в 400 тыс. человек. При этом официальные планы Киева ограничиваются постановкой под ружьё свыше 130 тыс. бойцов.

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Виктор Баранец полагает, что идея формирования войск территориальной обороны Украины продиктована в значительной мере «милитаристским психозом» Киева.

«В последние годы Генштаб ВСУ загорелся идеей создать войска территориальной обороны. Но для их подготовки и обмундирования нужны немалые ресурсы, а Киеву, по большому счёту, их неоткуда взять. Этой затеей и женским воинским учётом власти Украины пытаются отвлечь население от насущных внутренних проблем. Очевидно, что реальный военный потенциал Украины от всех этих мер не увеличится», — констатировал Баранец.

В разговоре с RT преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис также предположил, что военные реформы Киева окажутся бесплодными. По его мнению, текущая милитаризация направлена лишь на отвлечение внимания граждан от тяжёлой социально-экономической ситуации.