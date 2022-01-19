Зеленский в ходе обращения к нации призвал украинцев не паниковать

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Украинский президент Владимир Зеленский выступил с обращением к нации, призвав граждан не паниковать из-за сообщений о якобы возможном вторжении России на Украину.
Зеленский в ходе обращения к нации призвал украинцев не паниковать
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Обращение опубликовано на сайте президента Украины.

«Нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками», — сказал он.

По его словам, у Украины «сильная, смелая, готовая к каждому дню армия». Зеленский заявил, что каждое его утро начинается с получения информации о реальной ситуации в Донбассе и вблизи украинских границ.

Он также заявил, что на Украине знают про все возможные угрозы и понимают, какие могут быть предприняты ответные действия.

Также он заявил, что украинские власти делают всё для решения ситуаций дипломатическим путём.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал планы встреч в Киеве, Берлине и Женеве дипломатической попыткой добиться снижения напряжённости в ситуации вокруг Украины.

В Кремле заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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