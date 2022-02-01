Зеленский и Джонсон договорились о сотрудничестве по безопасности в Чёрном море

Украинский президент Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном о совместных действиях по обеспечению стабильности в Черноморском регионе.

«Мы договорились о совместных действиях для обеспечения мира, стабильности, безопасности в Черноморском регионе, а также об активизации взаимодействия в сфере кибербезопасности и киберзащиты», — сказал Зеленский на совместном брифинге с британским премьером, его слова приводит ТАСС.

В декабре Зеленский заявил, что власти Украины инициировали переговоры с партнёрами в Черноморском регионе для увеличения количества проводимых учений.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что Украина добивается силового решения собственных проблем под прикрытием учений НАТО в Чёрном море, однако это может спровоцировать ещё одну беду для всей Европы.