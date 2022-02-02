«Обычная бутафория»: как власти Украины наращивают численность ВСУ

Планы украинских властей перевести армию страны на профессиональную основу и нарастить численность ВСУ ещё на 100 тыс. человек невыполнимы, считают эксперты. У Киева нет средств для финансирования такой армии, отмечают аналитики. Накануне Владимир Зеленский подписал указ о резком наращивании вооружённых сил. По мнению специалистов, это может быть связано с намерением Киева в будущем снова бросить ВСУ в Донбасс.

Наращивание численности ВСУ направлено не столько на укрепление обороноспособности страны, сколько призвано обеспечить Киеву возможность в будущем вернуть Донбасс в состав Украины военным путём, в обход мирных переговоров. Такого мнения придерживаются опрошенные RT эксперты.

«Киев раздувает численность армии с дальним прицелом — чтобы попытаться в будущем начать наступление в Донбассе. На это указывает фактический отказ украинской стороны от компромиссов в этом вопросе», — отметил в комментарии RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Похожего мнения придерживается военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, в отдалённой перспективе власти Украины хотели бы вернуть силой не только Донбасс, но и Крым.

«Кроме того, сейчас внутри Украины раскручивается антироссийская истерия. В этом контексте увеличение ВСУ — популистский шаг. В действительности украинская армия находится в плачевном состоянии, поэтому власти страны стараются отвлечь внимание граждан от реального положения дел», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Владимир Зеленский

© president.gov.ua

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий увеличение численности ВСУ на 100 тыс. человек в течение трёх лет, а также создание дополнительно 20 армейских бригад.

Как следует из названия документа, он направлен на принятие «первоочередных мер» для укрепления обороноспособности страны, перехода к «основам профессиональной армии» и повышения привлекательности воинской службы.

«Этот указ — старт перехода Украины к профессиональной армии. Этот указ — не потому, что «скоро война». Это я говорю всем. Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир — мир на Украине», — прокомментировал подписание указа Зеленский, выступая на торжественном открытии седьмой сессии Верховной рады IX созыва.

Указом также предусмотрен постепенный рост денежного довольствия военных до уровня не менее трёх минимальных зарплат и увеличение срока действия контрактов.

«Документ также предусматривает постепенный переход к формированию Вооружённых сил Украины на профессиональной основе. В частности, внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года», — сообщили в офисе украинского президента.

Танковая техника ВСУ

AP

© Evgeniy Maloletka

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко раскритиковал решение Зеленского. Выступая в парламенте, политик напомнил, что увеличение численности армии входит в полномочия Рады, а не президента. Также Порошенко призвал сначала обеспечить всем необходимым уже действующих военных.

«И перед тем, как увеличивать на 100 тыс., обеспечьте денежным, военным, пищевым, вещевым довольствием действующую армию», — подчеркнул экс-президент.

Впрочем, в свою бытность главой государства Порошенко сам подписал закон об увеличении численности ВСУ с 232 тыс. человек до 250 тыс.

«Игрушка для богатых стран»

Владимир Зеленский продолжил линию, начатую его предшественником, — нововведения властей затронули даже женщин. В декабре украинское Минобороны опубликовало приказ, расширяющий список специальностей и профессий женщин, которых будут ставить на воинский учёт. В новый список вошли 35 профессиональных направлений, включающих десятки отдельных специальностей.

При этом работодателей обязали контролировать постановку сотрудниц, работающих по специальности, на воинский учёт. Новые правила распространяются даже на беременных женщин и матерей несовершеннолетних детей.

Все состоящие на учёте женщины могут быть или призваны на военную службу, или привлечены к выполнению работ для обеспечения обороны государства в военное время.

Украинские женщины-военнослужащие

AP

© Felipe Dana

Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному даже пришлось успокаивать украинскую общественность: он сообщил, что постановка женщин на воинский учёт производится только для учёта специалистов на «крайний случай».

«С постановкой на воинский учёт никаких изменений в жизни украинских женщин не будет!» — написал он в Facebook.

Ранее, в мае 2021 года, Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Рады законопроект об увеличении ВСУ на 11 тыс. военнослужащих «для обеспечения функционирования отдельного рода — сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления».

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Закон был принят Радой в июле, в результате общая численность ВСУ достигла 261 тыс. человек.

Ещё раньше, в апреле 2021 года, Зеленский подписал закон, разрешающий властям призывать в армию резервистов без объявления мобилизации в «особый период».

«Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время стремительно нарастающей военной агрессии, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности», — сообщили тогда в офисе украинского президента.

Кроме того, законом была введена уголовная ответственность за уклонение от призыва в «особый период», а также воинского учёта и учебных сборов.

Эксперты сомневаются, что в нынешних условиях Украина сможет заменить призывную армию на профессиональную, несмотря на все разговоры об этом, которые ведут политики.

Верховная рада

© Пресс-служба Аппарата Верховной рады Украины

«Профессиональная армия — это игрушка для богатых стран, а Украина — бедная. Денег, чтобы содержать профессиональную армию, которую хочет Зеленский, у украинского государства нет. Поэтому планы Зеленского далеки от реальности, это чистый популизм», — уверен Владимир Жарихин.

Планы нарастить численность ВСУ ещё на 100 тыс. человек противоречат заявлениям властей Украины о предпочтительности профессиональной армии, считают эксперты.

«Если ВСУ будут увеличены ещё на 100 тыс. человек, украинская армия станет одной из крупнейших в Европе. Однако чтобы сделать такую огромную армию профессиональной, а службу — достойно оплачиваемой, нужны гигантские средства, которых у Киева явно нет. Так что эти планы властей превратятся в обычную бутафорию, шансов на их реализацию нет», — отметил Юрий Кнутов.

«Образцы техники устарели»

После 2014 года власти Украины наращивают оборонные расходы. Если в 2013 году на финансирование ВСУ из госбюджета страны было потрачено только 15,1 млрд гривен, то в 2014-м уже 26,9 млрд.

В 2015 году украинский оборонный бюджет составил около 49 млрд гривен. В бюджете на 2016 год власти заложили военные траты в размере 55 млрд гривен. А в 2017-м украинское Минобороны, Национальная гвардия, главное управление разведки Минобороны и Государственная служба спецтранспорта суммарно могли распоряжаться уже 80 млрд гривен. В 2019 году на расходы украинского оборонного ведомства было выделено уже 102,49 млрд гривен.

Киевский бронетанковый завод

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© Efrem Lukatsky

В 2020 году на общие нужды обороны и нацбезопасности Украины в госбюджете было заложено 245,8 млрд гривен, что составляло 5,45% ВВП. Из этих средств 136,5 млрд гривен было направлено на финансирование сугубо оборонных структур.

В 2022 году украинские власти рассчитывают довести уровень расходов на силовой блок страны до 6% от ВВП — траты составят 323,138 млрд гривен.

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Однако наращивание военных трат пока не помогло ВСУ стать современной и эффективной армией, отмечают эксперты. В отчёте исследовательской службы конгресса США, который был опубликован в 2021 году, говорилось о серьёзных проблемах Киева в реализации военной реформы.

«Несмотря на крупный объём оборонной промышленности и запасов вооружений, многие имеющиеся у Украины образцы техники устарели и нуждаются в существенном ремонте», — говорилось в документе.

По словам экспертов, даже при условии ежегодного роста оборонных трат Украины средств всё равно недостаточно для перевооружения и содержания большой армии. А по мере увеличения численности ВСУ ситуация будет ещё больше ухудшаться.

«Украинская экономика сегодня не в состоянии «потянуть» такой оборонный бюджет, который действительно обеспечил бы ВСУ достойный уровень», — подытожил Юрий Кнутов.