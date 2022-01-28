«Трудно представить, какие навыки они могут передать»: зачем Канада увеличивает численность своих военных на Украине

В Киеве поблагодарили Оттаву за «своевременное решение о поддержке обороноспособности» Украины. Президент страны Владимир Зеленский назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «другом» и приветствовал расширение тренировочной миссии Operation Unifier, численность которой будет увеличена вдвое — до 400 человек. Также Канада выделит Украине $39,5 млн в дополнение к обещанному кредиту в $95 млн. Однако эти средства предназначены не для военных нужд, а для поддержки экономики страны. Эксперты полагают, что анонсированные Оттавой меры военной помощи Украине носят символический характер и не повлияют на боевой потенциал ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за решение оказать военную помощь Киеву, в том числе за продление и расширение тренировочной миссии Operation Unifier.

«Благодарю Канаду и моего друга Джастина Трюдо за своевременное решение о поддержке обороноспособности Украины. Ценим продолжение и расширение миссии Unifier, предоставление нелетального вооружения, обмен разведывательной информацией и помощь в защите от кибератак», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Вдячний 🇨🇦 та моєму другові @JustinTrudeau за своєчасне рішення на підтримку обороноздатності 🇺🇦. Цінуємо продовження та розширення місії #UNIFIER, надання нелетального озброєння, обмін розвідувальною інформацією та допомогу в захисті від кібератак. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022

Накануне, 26 января, во время пресс-конференции Джастин Трюдо и министр обороны Канады Анита Ананд заявили журналистам, что Украине будут переданы бронежилеты, средства оптического наблюдения и прицелы. Также Киеву будет выделено до 50 млн канадских долларов ($39,5 млн) в дополнение к обещанному кредиту в 120 млн ($95 млн). Однако эти деньги пойдут не на военные нужды, а на поддержку экономики Украины.

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Другим решением Оттавы стало продление срока Operation Unifier до 2025 года и увеличение численности развёрнутого на Украине штата инструкторов с 200 до 400 человек. Уже через несколько дней в страну прибудут 60 канадских военнослужащих.

Напомним, Operation Unifier стартовала в 2015 году с целью поддержки Оттавой сил безопасности Украины. Как говорится на сайте правительства Канады, участники миссии согласовывают свои действия через многонациональную комиссию, в которую, помимо Канады и Украины, входят США, Великобритания, Дания, Швеция, Литва и Польша.

Первоначально штаб миссии базировался в Яворове (Львовская область), где находится военный полигон. В мае 2021 года он был передислоцирован в украинскую столицу. Канадские военнослужащие присутствуют на Украине на ротационной основе — каждые полгода состав Unifier полностью меняется.

Поддержка «старшего партнёра»

По словам Джастина Трюдо, три ближайших года Operation Unifier обойдутся бюджету страны в 340 млн канадских долларов ($268,5 млн). Однако премьер-министр Канады считает, что продление и расширение миссии является адекватной мерой.

«На фоне роста напряжённости и неоправданной российской агрессии Канада будет готова оказывать постоянную поддержку Украине, чтобы та могла себя защитить», — заявил Трюдо.

Ранее в интервью изданию The Globe and Mail начальник штаба обороны Канады Уэйн Эйр сообщил, что любая новая военная поддержка Киева может обострить ситуацию, а потому не стоит увеличивать количество иностранных войск на Украине. Однако в январе позиция Оттавы поменялась.

Украинские власти не скрывали, что рассчитывали на продление Operation Unifier и увеличение численности канадских военнослужащих. Так, в декабре в интервью The Globe and Mail министр обороны Украины Алексей Резников выступил за то, чтобы Оттава направила в страну дополнительно 500 инструкторов.

Встреча представителей Нацгвардии Украины и канадских военных

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Эксперты склонны оценивать военную помощь, о которой объявили Трюдо и Ананд, как символичный комплекс мер для демонстрации поддержки Киева перед лицом якобы неминуемого «российского вторжения», о котором с конца прошлого года постоянно твердят западные политики, СМИ и власти в Киеве.

Однако, как отметил в беседе с RT военный эксперт Александр Хроленко, несмотря на массовую русофобскую истерию, Канада не стала направлять Киеву летальное вооружение, как это сделали Соединённые Штаты и Великобритания.

«Благодарность, с которой рассыпается Зеленский в отношении очередного старшего партнёра, — не более чем фигура речи, которая к реальности не имеет никакого отношения. Так называемая военная помощь Канады имеет лишь пропагандистское и демонстрационное значение», — сказал Хроленко.

«Парадоксальная ситуация»

По данным правительства Канады, на 1 января 2022 года обучение в Operation Unifier прошли 32,8 тыс. человек, среди которых военнослужащие армии и Национальной гвардии Украины. Полную программу курсов правительство Канады не разглашает. Из скупой официальной информации следует, что заокеанские инструкторы делятся с коллегами знаниями в области логистики и сапёрного дела.

Согласно украинским источникам, канадские военнослужащие проводят занятия по тактическому маневрированию на море, курсы лидерства для сержантского состава, осуществляют обучение тактической медицине, разведке, ведению автоматического и снайперского огня.

Также канадцы передают свои навыки по управлению подразделениями, обучают тактике боевых действий в наступлении, обороне на открытой местности и в населённых пунктах. Помимо этого, канадские инструкторы помогают украинцам усваивать учебно-методические материалы по подготовке военнослужащих в соответствии со стандартами НАТО.

Однако, по мнению Хроленко, Unifier сложно воспринимать как по-настоящему серьёзные курсы боевой подготовки военнослужащих ВСУ и Нацгвардии. Одна из причин — отсутствие реального боевого опыта у самих канадских инструкторов.

Эксперт отметил, что после Второй мировой войны канадские войска участвовали почти во всех зарубежных миссиях НАТО, но в горячих точках действовали под прикрытием американской армии и крайне редко вступали в боестолкновения с противником.

Канадские инструкторы обучают военнослужащих ВСУ

РИА Новости

© Стрингер

«С Unifier сложилась парадоксальная ситуация, когда канадцы, имеющие ничтожный боевой опыт и не отличившиеся ни в одном сражении за последние десятилетия, выступают в роли инструкторов, дают «ценные» советы и рекомендации. У тех же ВСУ боевого опыта, пусть и печального, объективно больше. Мне трудно представить, какие знания и навыки канадцы могут передать украинским силовикам», — рассуждает Хроленко.

По мнению аналитика, зарубежные тренировочные миссии стран — членов НАТО, в принципе, часто завершаются провалом. В качестве примера собеседник RT привёл усилия, предпринимаемые Соединёнными Штатами, Канадой и их союзниками, по подготовке армий Ирака и Афганистана.

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Напомним, в ходе наступления «Исламского государства»* в 2014 году иракская армия не смогла оказать достойное сопротивление боевикам. Спасаясь бегством, солдаты нередко бросали иностранную технику и оружие. Не слишком удачно ВС Ирака действовали и при штурме Мосула в 2016—2017 годах, хотя операция проводилась при прямой военной поддержке Запада.

Полным коллапсом обернулись и почти 20-летние усилия Североатлантического альянса по формированию боеспособных ВС правительства Афганистана. Как только США и их союзники начали выводить свои войска, регулярная армия Кабула стала терпеть крупные поражения от талибов**. В августе 2021 года они захватили власть в Афганистане, что вынудило западные страны, включая Канаду, в спешке эвакуировать своих граждан.

«Войска Ирака и Афганистана были разбиты повстанческими формированиями, хотя их готовили и массово вооружали не один год. Это позволяет сделать вывод, что программа подготовки военнослужащих, которую Запад распространяет на страны третьего мира, а Украина всё-таки относится к этой категории, имеет чрезвычайно низкую эффективность», — подчеркнул Хроленко.

По мнению эксперта, стратегическая цель военной тренировочной миссии Канады и других натовских стран заключается в пропаганде собственных ценностей и поддержке русофобских настроений.

«У США и их союзников есть вполне понятный циничный расчёт, который заключается в долговременном сохранении конфликта вблизи российских границ. Им выгодно, чтобы украинские войска пребывали в убеждении скорого «нападения» России и как можно дольше сидели в окопах, участвуя, когда это необходимо Западу, в эскалации напряжённости», — считает Хроленко.

«Полигон натовских войск»

В разговоре с RT доцент МГУ, политолог Борис Межуев высказал мнение, что, оказывая военную помощь Украине, Канада не только демонстрирует пресловутое «трансатлантическое единство», но и преследует ряд собственных политических целей.

«Конечно, Оттава стремится таким образом соответствовать курсу НАТО и англосаксонских стран — она всегда находилась в тесной координации с США и Великобританией. Однако, как мне представляется, втягиваясь в украинский конфликт и проводя антироссийскую политику, Канада стремится ещё и повысить свою значимость для Европы и ищет себя в роли своеобразного моста между США и Великобританией», — полагает Межуев.

Также, по словам политолога, определённое влияние на действия официальной Оттавы оказывает достаточно многочисленная украинская диаспора. Впрочем, как считает Межуев, в сущности, судьба Украины канадскому правительству безразлична.

«Военная помощь Канады вряд ли скажется на боеспособности украинской армии. Да, Россию это не радует, но в основном из-за присутствия иностранных военнослужащих и возрастания риска провокаций в Донбассе. Оттава участвует в процессе вовлечения Киева в орбиту НАТО, в превращении Украины в полигон натовских войск. Однако, как и остальные члены блока, Канада не будет воевать за Украину», — подытожил Межуев.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.