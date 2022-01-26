«Накачка оружием»: как иностранная военная помощь ВСУ способствует эскалации напряжённости в Донбассе

Вооружённые силы ДНР готовы к агрессивным действиям украинской армии. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. В Донецке допускают вариант нового широкомасштабного обострения ситуации. Как отмечают в аналитики, обстановку существенно ухудшает иностранная военная помощь ВСУ. Эксперты не склонны полагать, что передача западного вооружения резко изменит баланс сил в регионе. Однако такая поддержка способна подтолкнуть Киев на различные силовые акции против народных республик, уверены собеседники RT.

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о готовности вооружённых сил самопровозглашённой республики ответить на агрессию ВСУ. По его словам, народная милиция получает актуальную разведывательную информацию и проводит учения.

«Да, готовы к агрессивным действиям со стороны Украины… Проведены ряд учений, элементы слаживания между профильными ведомствами, идёт отработка совместных действий между экстренными службами, потому что никто ничего исключать не может», — приводит слова Пушилина РИА Новости.

Вероятность нового широкомасштабного обострения в Донбассе руководитель ДНР оценил в более чем 60%.

24 января в комментарии ведущим программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Пушилин заявил, что разведка республики зафиксировала мероприятия, свидетельствующие о подготовке ВСУ к наступлению.

В частности, он отметил, что зафиксирована концентрация танков и артиллерийских комплексов, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган». Также, по словам Пушилина, обеспокоенность в ДНР вызывает появление у линии соприкосновения военных инструкторов из США и Великобритании.

В то же время, как подчеркнул Пушилин, у народной милиции республики есть опыт и средства противодействия потенциальным силовым акциям украинской армии. В настоящее время, по данным Донецка, у линии соприкосновения в Донбассе дислоцирована 120-тысячная группировка ВСУ.

«Вдохновляет «горячие головы»

Ранее заместитель начальника Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин сделал ряд заявлений о подготовке ВСУ к наступательным действиям и активизации деятельности украинских националистических формирований.

Так, выступая перед журналистами 26 января, он сообщил, что в госпиталях на подконтрольной Киеву территории проводятся мероприятия, которые позволят принимать большое количество раненых солдат. Одновременно с этим, по его словам, происходит подвоз боеприпасов для нужд развёрнутых в Донбассе подразделений. В то же время Басурин отметил, что Киев испытывает дефицит определённого рода снарядов и пытается сейчас восполнить их нехватку за счёт поставок из стран НАТО.

Американские ПТРК Javelin у военнослужащих ВСУ

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© Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

«В этой связи украинское политическое руководство проводит переговоры со странами НАТО, имеющими на хранении старые боеприпасы для артиллерийских систем советского производства», — рассказал Басурин.

24 января Басурин отмечал, что Киев усиливает передовые подразделения и штурмовые группы в зоне операции объединённых сил. По его словам, разведка ДНР зафиксировала переброску танковых экипажей и артиллерийских расчётов в районы Волновахи, Андреевки и Доброполья.

Помимо этого, как заявил Басурин, в Донбасс были стянуты боевики из националистических формирований, военнослужащие 3-го отдельного полка специального назначения, прошедшие подготовку под руководством британских инструкторов, снайперы 74-го разведывательного батальона ВСУ и спецподразделения СБУ «Альфа».

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Наряду с этим западные страны пытаются усилить украинские войска традиционными видами летального вооружения. По сообщениям украинской стороны, 25 января в аэропорт Борисполь были доставлены порядка 300 американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 79 тонн иного военного имущества для украинской армии.

В Киеве заявили, что 22 января Соединённые Штаты переправили в Киев 200 тыс. фунтов (около 91 т) «военной помощи». Его полная номенклатура не раскрывается, но в посольстве США в Киеве уточнили, что в состав груза, помимо прочего, вошли боеприпасы. В ближайших планах Вашингтона передать Украине пять вертолётов Ми-17 (модификация Ми-8) со складов Пентагона.

Ещё одним источником «военной помощи» ВСУ является Великобритания. В январе украинская армия получила от Лондона партию противотанковых гранатомётов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon).

По информации Генштаба ВСУ, подготовка к применению британского оружия развёрнута в 184-м учебном центре Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Однако, согласно разведывательным данным ДНР, комплексы уже доставлены в зону ООС.

О желании оказать Киеву военную поддержку, в том числе посредством поставок оружия, заявили власти Литвы и Латвии. Вопрос передачи вооружения рассматривается и Варшавой.

Россия неоднократно предостерегала страны — члены НАТО от поставок ВСУ военного имущества, включая летальное оружие.

«Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают карт-бланш на провокации и проведение силовых акций в Донбассе», — отметили 26 января в посольстве РФ в Вашингтоне.

24 января схожую точку зрения в комментарии журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что иностранная военная помощь подталкивает Украину к силовым акциям в Донбассе. Представитель Кремля считает, что угроза провокаций со стороны Киева в Донбассе стала «выше, чем ранее».

«Действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет «горячие головы» в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить — мы об этом говорим давно», — заявил Песков.

«Происходит эскалация»

В разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин допустил, что поставки иностранного оружия могут спровоцировать Киев на силовую операцию. По его словам, в нынешней ситуации у руководства Украины может сложиться обманчивое представление о том, что «одним броском можно решить проблему Донбасса».

«Мы видим, что обстановка вокруг Украины очень напряжённая, происходит эскалация, а, как показывает история, конфликты порой начинаются из-за чьей-то глупости, ошибки, неправильно понятой команды. Может так получиться, что ВСУ начнут наступление. К тому же Киев подпитывает уверенность в том, что его тем или иным образом поддержит Запад», — рассуждает Козюлин.

В то же время эксперт сомневается в том, что иностранная военная помощь способна радикально поменять баланс сил в Донбассе. Козюлин напомнил, что западные государства воздерживаются от передачи ВСУ тяжёлого вооружения.

«Реваншизма в спецслужбах и политической элите Украины хватает. И военные поставки из-за рубежа только поддерживают эти настроения. Это оружие в определённом смысле усиливает потенциал украинской армии, однако, если трезво взглянуть на номенклатуру поставок, то оно явно не способно принести по-настоящему ощутимое преимущество в регионе. Это не артиллерия, не бронетехника и не самолёты», — пояснил Козюлин.

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В комментарии RT военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что основу полученного ВСУ летального оружия составляют противотанковые комплексы. Эксперт назвал их «серьёзным», но прихотливым в эксплуатации оружием.

«NLAW и Javelin требуют освоения и не при любой погоде могут применяться. Восточноевропейские члены НАТО тоже помогают Украине, но в основном поставляют старое советское вооружение. Да, радикально всё это военную мощь ВСУ не повышает, но сама тенденция, безусловно, негативная. Её можно охарактеризовать как накачка ВСУ разнообразным оружием», — сказал Баранец.

Эксперт считает, что ополчению становится тяжелее парировать силовые акции украинской армии. В крайнем случае, как отметил Баранец, ДНР и ЛНР проведут мобилизацию для увеличения численности формирований народной милиции.

«Скопившиеся у линии соприкосновения украинские войска вооружены преимущественно устаревшим вооружением, но их численность велика, это невозможно игнорировать. В этой обстановке сдерживающими факторами можно назвать предостережения Москвы о недопустимости новой карательной операции Киева и возможность мобилизации значительной части населения Донбасса для отпора украинским войскам», — подчеркнул Баранец.