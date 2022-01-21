В ДНР заявили о прибытии в подразделения ВСУ в Донбассе большой партии гранатомётов NLAW

Разведка Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики получила данные о прибытии в подразделения ВСУ в Донбассе большой партии противотанковых гранатомётов NLAW, поставленных из Британии. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин.

«Разведкой Народной милиции ДНР получены достоверные сведения о прибытии в зону ООС большой партии противотанковых гранатомётов NLAW, предназначенных для оснащения воинских частей ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения», — говорится в экстренном сообщении ведомства.

Также Басурин рассказал, что украинские военные перебросили в Донбасс восемь реактивных систем «Смерч» и «Ураган» с кассетными боеприпасами.

По его словам, ДНР фиксирует подготовку подразделений вооружённых формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе.