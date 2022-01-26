В ДНР заявили об активизации деятельности украинских националистических организаций

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Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил об активизации деятельности украинских националистических организаций.
В ДНР заявили об активизации деятельности украинских националистических организаций
  • AP

«Агентурными источниками отмечена активизация деятельности украинских националистических организаций. На вербовочных пунктах в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действий в Донбассе. С ними в лагерях подготовки проводятся военные сборы», — рассказал он.

Ранее Басурин заявил, что ДНР призывает блокировать попытки Киева получить наступательное вооружение и боеприпасы.

Он отметил, что передача Украине любых типов боеприпасов и другого летального оружия будет способствовать эскалации конфликта.

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