В ДНР заявили об активизации деятельности украинских националистических организаций

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил об активизации деятельности украинских националистических организаций.

«Агентурными источниками отмечена активизация деятельности украинских националистических организаций. На вербовочных пунктах в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действий в Донбассе. С ними в лагерях подготовки проводятся военные сборы», — рассказал он.

Ранее Басурин заявил, что ДНР призывает блокировать попытки Киева получить наступательное вооружение и боеприпасы.

Он отметил, что передача Украине любых типов боеприпасов и другого летального оружия будет способствовать эскалации конфликта.