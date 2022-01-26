ДНР призывает блокировать попытки Украины получить наступательное вооружение
- AP
«Призываем правительства стран и международные организации, поддерживающие мирные инициативы по урегулированию конфликта в Донбассе, блокировать попытки украинской стороны получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы, а также не допустить начала подразделениями ВСУ активных боевых действий», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что передача Украине любых типов боеприпасов и другого летального оружия будет способствовать эскалации конфликта.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины.