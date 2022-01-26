ДНР призывает блокировать попытки Украины получить наступательное вооружение

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ДНР призывает блокировать попытки Киева получить наступательное вооружение и боеприпасы.

«Призываем правительства стран и международные организации, поддерживающие мирные инициативы по урегулированию конфликта в Донбассе, блокировать попытки украинской стороны получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы, а также не допустить начала подразделениями ВСУ активных боевых действий», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что передача Украине любых типов боеприпасов и другого летального оружия будет способствовать эскалации конфликта.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины.