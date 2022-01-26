В ДНР заявили о готовности к агрессивным действиям со стороны Украины

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ДНР готова к агрессивным действиям со стороны Украины.
В ДНР заявили о готовности к агрессивным действиям со стороны Украины
  • РИА Новости

«Да, готовы к агрессивным действиям со стороны Украины. То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше — ситуация говорит сама за себя, то есть у них слишком много данных, слишком много информации о личном составе, о тех командах, которые отдают, о запрете отпусков», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что ДНР должна быть в постоянной готовности.

Ранее в ДНР сообщили о переброске Киевом в Донбасс танков и систем залпового огня.

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