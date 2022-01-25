В ДНР сообщили о переброске Киевом в Донбасс танков и систем залпового огня

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Украинские военные перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танковые соединения для формирования ударных групп. Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

«Сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, на данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковых соединений и техники для уничтожения минных заграждений.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что американские противотанковые ракеты Javelin появились на территории Донбасса.

Он также добавил, что ДНР уверена в подготовке Киевом наступления в Донбассе.

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