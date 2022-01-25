В ДНР сообщили о переброске Киевом в Донбасс танков и систем залпового огня
«Сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, на данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковых соединений и техники для уничтожения минных заграждений.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что американские противотанковые ракеты Javelin появились на территории Донбасса.
Он также добавил, что ДНР уверена в подготовке Киевом наступления в Донбассе.