В ДНР сообщили о переброске Киевом в Донбасс танков и систем залпового огня

Украинские военные перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танковые соединения для формирования ударных групп. Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

«Сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп», — приводит РИА Новости сообщение. Как уточняется, на данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковых соединений и техники для уничтожения минных заграждений. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что американские противотанковые ракеты Javelin появились на территории Донбасса. Он также добавил, что ДНР уверена в подготовке Киевом наступления в Донбассе.