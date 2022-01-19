«Провокативное поведение»: Захарова отреагировала на заявление Белого дома об эвакуации дипломатов РФ с Украины

Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о наличии данных относительно эвакуации российских дипломатов и их семей с Украины, сделанное вслед за публикацией The New York Times, свидетельствует об их работе в «одной связке» и о вовлечённости «в подготовку провокаций», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что российские загранучреждения на Украине работают в штатном режиме. При этом в МИД Украины утверждали, что не получали каких-либо обращений со стороны иностранных государств о намерении эвакуировать своих сотрудников.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы планах российской стороны эвакуировать с Украины своих дипломатов и членов их семей.

«У меня вопрос: какое дело Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран? — сказала Захарова. — Это всё можно охарактеризовать как провокативное поведение».

«Мы теперь понимаем, что всё, что было сделано, то есть эти источники СБУ, американская газета без подключения московских корреспондентов и Белый дом, — это одна связка. Самое главное, это говорит об их вовлечённости во все аспекты, включая подготовку провокаций», — добавила она.

По её словам, за подобными выступлениями «скрывается профнепригодность» и американская сторона не может не осознавать своей ответственности за последствия. Если пресс-секретарь Белого дома не отдаёт себе отчёта в своих словах, то российская сторона будет обращаться к её руководителям с вопросом, отдают ли американские представители себе отчёт в том, что может произойти после подобных заявлений.

Отвечая на вопрос, можно ли назвать произошедшее «информационной спецоперацией», представитель внешнеполитического ведомства заявила, что это часть «большой картины»: «Есть часть, связанная с медиасферой, информационной сферой, блогосферой, а есть часть, связанная с политикой и другими направлениями и другими службами».

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По её словам, речь идёт о многолетних провокациях против российских дипломатов и членов их семей, а также об атаках на представительства РФ на Украине, по которым украинской стороне были направлены десятки дипломатических нот.

«Не видеть и не знать этого в Америке не могут. Раз они обладают аж такой информацией, как было вчера сказано, что же они не понимают, что творится в отношении наших дипломатических и консульских представительств? Что в отношении нашего генконсульства во Львове использовались в том числе зажигательные смеси? Не понимают, что такое боевики, экстремисты и радикалы, которые атакуют дипломатические и консульские представительства? Да они по собственной истории имеют богатый опыт. На чью сторону они сейчас встают, кого они публично поощряют? И будут ли они нести ответственность в случае проведения провокации на Украине?» — заключила Захарова.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила о наличии у Вашингтона данных о якобы планах Москвы по эвакуации своих дипломатов и их семей с Украины.

«Что касается решения о вывозе... об эвакуации (российского. — RT) посольства или вывозе сотрудников посольства, у нас есть информация, которая указывает на то, что в конце декабря и начале января Россия готовилась к эвакуации членов семей сотрудников из посольства РФ на Украине. За более конкретными сведениями об их решении лучше, конечно, обратиться к ним самим. Но у нас нет оценки причин и значения (этого. — RT)», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Это заявление было сделано после того, как издание The New York Times опубликовало материал, в котором со ссылкой на «украинские источники» говорилось о том, что 5 января Украину уже покинули 18 человек, в том числе дети и жёны российских дипломатов. Также сообщалось, что якобы ещё около 30 человек в ближайшее время уедут из Киева и Львова.

В ответ на это в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что посольство России в украинской столице продолжает работу в штатном режиме. Мария Захарова в своём Telegram-канале также указала, что российские заграничные учреждения на Украине работают штатно, несмотря на провокации и агрессивные выходки со стороны местных радикалов.

«Если бы американская газета обратилась к нам за комментарием, она бы об этом узнала. Но тогда, видимо, пропало бы желание публиковать весь материал, и, соответственно, упущена возможность в очередной раз «хайпануть» на теме «российской агрессии». Так пришлось бы писать про агрессию украинских националистов и про тех, кто её покрывает. А это означает звонки в Белый дом, запросы Джен Псаки… адова работа, одним словом», — поясняла она.

Вдобавок пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщал, что ведомство не получало от посольств других стран сообщений о намерениях эвакуировать своих сотрудников.