Псаки заявила, что США знали о якобы готовности России эвакуировать дипломатов с Украины
- AP
«У нас есть информация, свидетельствующая о том, что российские власти готовились эвакуировать членов семей дипломатов своего посольства на Украине в конце декабря — начале января», — сказала она.
Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия якобы планирует эвакуировать с Украины дипломатов двух российских консульств.
В МИД России в связи с этим заявили, что российское посольство в Киеве продолжает работу в штатном режиме.
В МИД Украины также отметили, что ведомство не получало от посольств других стран сообщений о намерениях эвакуировать своих сотрудников.