Псаки заявила, что США знали о якобы готовности России эвакуировать дипломатов с Украины

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у Соединённых Штатов якобы есть данные о том, что Россия готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины.

«У нас есть информация, свидетельствующая о том, что российские власти готовились эвакуировать членов семей дипломатов своего посольства на Украине в конце декабря — начале января», — сказала она.

Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия якобы планирует эвакуировать с Украины дипломатов двух российских консульств.

В МИД России в связи с этим заявили, что российское посольство в Киеве продолжает работу в штатном режиме.

В МИД Украины также отметили, что ведомство не получало от посольств других стран сообщений о намерениях эвакуировать своих сотрудников.