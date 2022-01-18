МИД России: посольство в Киеве работает в штатном режиме

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Посольство России в Киеве продолжает работу в штатном режиме, сообщает российское Министерство иностранных дел.
МИД России: посольство в Киеве работает в штатном режиме
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Посольство России в Киеве работает в штатном режиме», — цитирует РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.

Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия якобы планирует эвакуировать с Украины дипломатов в двух российских консульствах.

При этом газета утверждала, что 5 января 18 человек, в том числе дети и жёны российских дипломатов, покинули Украину.

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