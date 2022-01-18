МИД России: посольство в Киеве работает в штатном режиме
- © РИА Новости / Михаил Воскресенский
«Посольство России в Киеве работает в штатном режиме», — цитирует РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.
Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия якобы планирует эвакуировать с Украины дипломатов в двух российских консульствах.
При этом газета утверждала, что 5 января 18 человек, в том числе дети и жёны российских дипломатов, покинули Украину.