МИД России: посольство в Киеве работает в штатном режиме

Посольство России в Киеве продолжает работу в штатном режиме, сообщает российское Министерство иностранных дел.

«Посольство России в Киеве работает в штатном режиме», — цитирует РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.

Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия якобы планирует эвакуировать с Украины дипломатов в двух российских консульствах.

При этом газета утверждала, что 5 января 18 человек, в том числе дети и жёны российских дипломатов, покинули Украину.