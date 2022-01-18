NYT: Россия планирует эвакуировать своих дипломатов с Украины

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Россия планирует эвакуировать с Украины дипломатов в двух российских консульствах.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины.

Как отмечается, 5 января 18 человек уже покинули страну. В основном среди них были дети и жены российских дипломатов.

По информации источника, в ближайшее время ожидается, что с Украины уедут 30 человек: из Киева и консульства России во Львове.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на российско-украинской границе остаётся крайне напряжённой.

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