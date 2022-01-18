NYT: Россия планирует эвакуировать своих дипломатов с Украины
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины.
Как отмечается, 5 января 18 человек уже покинули страну. В основном среди них были дети и жены российских дипломатов.
По информации источника, в ближайшее время ожидается, что с Украины уедут 30 человек: из Киева и консульства России во Львове.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на российско-украинской границе остаётся крайне напряжённой.