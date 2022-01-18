МИД Украины не получал данных от других стран о намерениях эвакуировать своих дипломатов
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Об этом, как пишет РИА Новости, заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.
«Посольства других государств на Украине не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников. Со своей стороны, МИД Украины пока не планирует эвакуацию украинских дипломатов из России», — сказал Николенко украинскому изданию «Главком».
В МИД России также заявили, что российское посольство в Киеве продолжает работу в штатном режиме.
Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия якобы планирует эвакуировать с Украины дипломатов двух российских консульств.