Захарова прокомментировала слова Псаки о подготовке эвакуации дипломатов России с Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Москва якобы планирует эвакуировать с Украины своих дипломатов и членов их семей.

«За подобными выступлениями должна скрываться не только профнепригодность. Должно быть ещё что-то, вроде ответственности», — цитирует РИА Новости Захарову.

По её словам, в том случае, «если один конкретный человек в США не отдаёт себе отчёт в своих словах, тогда мы будем обращаться, наверное, к её (Псаки. — RT) руководителям с вопросом, что себе американские представители позволяют и отдают ли они себе отчёт в том, что может произойти после подобных заявлений».

Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия якобы планирует эвакуировать с Украины дипломатов двух российских консульств.

В МИД России заявили, что российское посольство в Киеве продолжает работу в штатном режиме.