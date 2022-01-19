Захарова прокомментировала слова Псаки о подготовке эвакуации дипломатов России с Украины

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RT
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Москва якобы планирует эвакуировать с Украины своих дипломатов и членов их семей.
Захарова прокомментировала слова Псаки о подготовке эвакуации дипломатов России с Украины
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«За подобными выступлениями должна скрываться не только профнепригодность. Должно быть ещё что-то, вроде ответственности», — цитирует РИА Новости Захарову. 

По её словам, в том случае, «если один конкретный человек в США не отдаёт себе отчёт в своих словах, тогда мы будем обращаться, наверное, к её (Псаки. — RT) руководителям с вопросом, что себе американские представители позволяют и отдают ли они себе отчёт в том, что может произойти после подобных заявлений».

Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия якобы планирует эвакуировать с Украины дипломатов двух российских консульств.

В МИД России заявили, что российское посольство в Киеве продолжает работу в штатном режиме.

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