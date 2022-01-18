Захарова заявила о штатной работе посольства и генконсульства России на Украине

Загранучреждения России на Украине работают штатно, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«СБУ мало Бабченко и Гордона. Теперь у них в агентах американская газета The New York Times. Через неё «источник» из этой фантазийной структуры продвинул очередную «сенсацию» — якобы эвакуируется российское посольство в Киеве», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что посольство и генконсульства России на Украине работают в штатном режиме.

Ранее МИД Украины сообщил, что не получал от посольств других стран заявлений о намерениях эвакуировать своих сотрудников.

Между тем газета The New York Times сообщала со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ, что Россия якобы планирует эвакуировать с Украины дипломатов двух российских консульств.