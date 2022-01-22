Голос Украины: Зеленский утвердил санкции против российских физлиц и компаний

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения о санкциях против российских физлиц и компаний, ранее одобренные Советом национальной безопасности и обороны страны. Ограничения вводятся против компаний, которые в Киеве называют причастными к строительству моста через Керченский пролив, а также в отношении физлиц, которые якобы наносят ущерб национальным интересам и безопасности Украины. В этот перечень, в частности, вошли бывший генпрокурор РФ Юрий Чайка и дизайнер Артемий Лебедев. Как заявили в Госдуме, Киев вводит новые санкции, чтобы показать свою значимость на фоне продолжающихся переговоров между Россией и США о гарантиях безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми вводятся в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении ряда российских физлиц и организаций.

В частности, в перечень попали 24 компании, среди которых «Ленпромтранспроект», «Геоземстрой», акционерное общество «Страховая бизнес-группа», «Трансстрой», «Крымсетьэнергопроект», севастопольский Центр развития туризма, фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» и другие юридические лица.

Соответствующий список был утверждён кабмином Украины прошлой осенью. СНБО одобрил документ 30 декабря 2021 года. Согласно официальной позиции Киева, ограничения вводятся против компаний, «причастных к незаконному сооружению и эксплуатации так называемого моста через Керченский пролив», а также «причинению вреда национальному культурному наследию на территории Севастополя».

В отношении лиц и компаний, попавших в список, будут приняты такие меры, как блокировка активов, ограничение торговых операций, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, а также предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

В других подписанных Зеленским документах предусмотрены санкции в соответствии с утверждёнными СНБО списками физических лиц. Так, ограничения применены к 18 лицам, причастным, по мнению Киева, к «вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества крымской епархии Православной церкви Украины» на территории Крыма. Все, кто включён в этот список, занимают должности в российской судебной системе.

Ещё в одном документе перечислены 52 физлица, которые, как пояснили в СНБО, занимая руководящие должности «в структуре оккупационной администрации РФ» в Крыму и Севастополе, «наносят существенный ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа».

В перечень, в частности, вошли полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, который с 2006 по 2020 год занимал должность генерального прокурора РФ, и дизайнер Артемий Лебедев, которому в 2017 году также запретили въезд на Украину.

Лебедев отреагировал на публикацию сведений о включении его в санкционный список. «Зая, теперь я могу спать спокойно», — написал дизайнер в своём Telegram-канале.

«Дешёвый популизм»

Комментируя решения Зеленского, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT отметил, что украинский президент следует тренду, который был задан в США.

Депутат напомнил, что в настоящее время Москва и Вашингтон ведут переговоры по гарантиям безопасности, а Киев тем временем подталкивает Соединённые Штаты и Европу к введению санкций против России.

«Попытки действовать самостоятельно и показать свою значимость — вот что толкает Зеленского на такие шаги, которые ни к чему не приведут. Это дешёвый популизм и больше ничего», — заключил парламентарий.

По данным СМИ, ранее Зеленский призвал американских сенаторов немедленно ввести новые антиросийские санкции. Как сообщало издание Axios, президент Украины заявил группе посещавших Киев сенаторов из США, что санкции против Москвы «после вторжения» РФ на Украину не имеют смысла.

Напомним, что на протяжении 2021 года зарубежные СМИ систематически сообщали о «повышенной концентрации» российских войск на границе с Украиной. Позднее в рамках этой риторики стали появляться заявления о том, что Москва якобы готовится напасть на Украину. Москва существование подобных планов неоднократно опровергала.

Также на russian.rt.com Глава МИД Украины Кулеба призвал США и ЕC договориться о пакете санкций против России

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с корреспондентом RT также назвал последние действия Киева демонстрацией.

«По большому счёту, они никак не влияют на экономические отношения между Украиной и Россией, которые и так сведены к минимуму. Президент Украины данными ограничительными мерами вновь демонстрирует свою антироссийскую и антикрымскую позицию. Это сделано, чтобы привлечь внимание США к голосу Украины», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, переговоры о гарантиях безопасности ведутся без консультаций с Украиной, которую в США «на словах называют союзником, а по факту считают заштатной колонией и плацдармом для противостояния с РФ».

Мезюхо также выразил уверенность, что на введённые Зеленским санкции не обратят большого внимания ни в США, ни в России.

«Потому что должностные лица, работающие на территории Крымского полуострова, уже давно привыкли к ограничительным мерам Запада и Украины», — отметил эксперт.