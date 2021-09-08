Кабмин Украины одобрил пакет санкций из-за строительства Крымского моста

Украинское правительство одобрило пакет санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, участвовавших в сооружении Крымского моста. Пакет ограничительных мер будет рассмотрен СНБО Украины.

Об этом информирует пресс-служба украинского Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий.

«Кабинет министров Украины одобрил и вносит на рассмотрение СНБО Украины пакет санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации так называемого моста через Керченский пролив», — отмечается в сообщении.

В марте Австралия ввела санкции в отношении четырёх компаний и одного физлица из России в связи со строительством Крымского моста.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.