Боррель исключил введение «превентивных санкций» ЕС в отношении России
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«Речь о превентивных санкциях не идёт... Мы продолжаем подготовку проекта санкций на случай обострения ситуации», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.
Боррель добавил, что в случае агрессивных действий в отношении Украины последуют «жёсткие меры, которые будут включать санкции».
Ранее глава европейской дипломатии заявил, что структуру безопасности Европы необходимо пересмотреть с учётом интересов всех участвующих в переговорах стран.