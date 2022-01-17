Боррель исключил введение «превентивных санкций» ЕС в отношении России

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель исключил введение «превентивных санкций» Евросоюза в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.
Боррель исключил введение «превентивных санкций» ЕС в отношении России
  • Gettyimages.ru
  • © Henrik Sorensen

«Речь о превентивных санкциях не идёт... Мы продолжаем подготовку проекта санкций на случай обострения ситуации», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.

Боррель добавил, что в случае агрессивных действий в отношении Украины последуют «жёсткие меры, которые будут включать санкции».

Ранее глава европейской дипломатии заявил, что структуру безопасности Европы необходимо пересмотреть с учётом интересов всех участвующих в переговорах стран.

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