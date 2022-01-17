Боррель заявил о необходимости пересмотра европейской структуры безопасности

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Европейскую структуру безопасности необходимо пересмотреть с учётом интересов всех участвующих в переговорах стран. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель заявил о необходимости пересмотра европейской структуры безопасности
  • AFP
  • © Jean-Francois Badias / POOL

Он отметил, что с 1970-х годов произошли большие изменения, в том числе в вопросах архитектуры безопасности Европы: «к примеру, СССР более не существует».

«Пересмотр архитектуры безопасности — это не безумная идея, это можно делать таким образом, чтобы это устраивало всех. Если речь идёт об этом, если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра архитектуры безопасности», — приводит РИА Новости слова Борреля.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс предложил России провести серию встреч на тему безопасности в Европе, включая обсуждение ситуации вокруг Украины, ответа пока нет.

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