CBC: НАТО предложила России провести серию встреч по безопасности в Европе
«Мы положили на стол предложение о проведении серии встреч по темам, важным для европейской безопасности, ситуации внутри и вокруг Украины», — сказал он в интервью телеканалу CBC.
По словам генсека Североатлантического альянса, Москва не отвергла предложений, но и не взяла на себя обязательств по участию в дальнейших переговорах.
«Россия сказала, что им нужно некоторое время, чтобы ответить на эти предложения, и сейчас мы ждём российского ответа», — пояснил Столтенберг.
Глава МИД Сергей Лавров ранее напомнил, что России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN добавил, что отношения России и НАТО приблизились к красной линии из-за продвижения альянса на Украину.