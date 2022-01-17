CBC: НАТО предложила России провести серию встреч по безопасности в Европе

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В НАТО предложили России провести серию встреч на тему безопасности в Европе, включая обсуждение ситуации вокруг Украины, ответа пока нет, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы положили на стол предложение о проведении серии встреч по темам, важным для европейской безопасности, ситуации внутри и вокруг Украины», — сказал он в интервью телеканалу CBC.

По словам генсека Североатлантического альянса, Москва не отвергла предложений, но и не взяла на себя обязательств по участию в дальнейших переговорах.

«Россия сказала, что им нужно некоторое время, чтобы ответить на эти предложения, и сейчас мы ждём российского ответа», — пояснил Столтенберг.

Глава МИД Сергей Лавров ранее напомнил, что России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN добавил, что отношения России и НАТО приблизились к красной линии из-за продвижения альянса на Украину. 

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