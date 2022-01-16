Песков: отношения России и НАТО подошли к красной линии из-за поддержки альянсом Украины

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Отношения России и НАТО приблизились к красной линии из-за продвижения альянса на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN.
Песков: отношения России и НАТО подошли к красной линии из-за поддержки альянсом Украины
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«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобным», — цитирует РИА Новости Пескова. 

По его словам, «это привело к красной линии, привело к ситуации, которую Москва больше не может терпеть».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что возможное появление ударных вооружений на Украине и военных баз стран Запада на Азовском море станет ещё одной красной линией для России.

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