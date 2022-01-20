В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского немедленно ввести санкции против России

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами в Киеве призвал их к скорейшему введению санкций против России.

По мнению парламентария, такое заявление характеризует Зеленского как недальновидного и даже «недалёкого» политика.

«Зеленский подыгрывает Госдепу, выполняя установки», — сообщил Чепа.

В действительности глава государства не понимает сути политической ситуации и не осознаёт опасность, к которой может привести проводимая им политика, считает депутат.

При этом он отметил, что американская сторона не может прислушиваться к заявлениям президента Украины.

«Он отрабатывает только их волю и больше ничего», — заключил парламентарий.

Ранее Axios со ссылкой на близкие к Зеленскому источники сообщил о призыве президента Украины к американским сенаторам незамедлительно ввести санкции против России.

По мнению украинской стороны, зависящие от дальнейшей эскалации санкции «в лучшем случае являются нейтральными, а в худшем фактически подбадривают Путина».

25 декабря в офисе Зеленского заявили, что украинский президент провёл встречу по видеосвязи с сенаторами и конгрессменами США, представляющими Демократическую и Республиканскую партии.