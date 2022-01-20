В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского немедленно ввести санкции против России

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами в Киеве призвал их к скорейшему введению санкций против России.
В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского немедленно ввести санкции против России
  • Gettyimages.ru

По мнению парламентария, такое заявление характеризует Зеленского как недальновидного и даже «недалёкого» политика.

«Зеленский подыгрывает Госдепу, выполняя установки», — сообщил Чепа.

В действительности глава государства не понимает сути политической ситуации и не осознаёт опасность, к которой может привести проводимая им политика, считает депутат. 

При этом он отметил, что американская сторона не может прислушиваться к заявлениям президента Украины.

«Он отрабатывает только их волю и больше ничего», — заключил парламентарий.

Ранее Axios со ссылкой на близкие к Зеленскому источники сообщил о призыве президента Украины к американским сенаторам незамедлительно ввести санкции против России.

По мнению украинской стороны, зависящие от дальнейшей эскалации санкции «в лучшем случае являются нейтральными, а в худшем фактически подбадривают Путина».

25 декабря в офисе Зеленского заявили, что украинский президент провёл встречу по видеосвязи с сенаторами и конгрессменами США, представляющими Демократическую и Республиканскую партии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить