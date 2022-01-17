Главком ВСУ заявил, что Украина заручилась политической поддержкой НАТО

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что НАТО окажет Киеву политическую поддержку в свете якобы исходящей от России военной угрозы.

«Украине не следует надеяться на военное вмешательство НАТО или помощь в виде военной техники. Однако альянс заверил (Киев. — RT) в политической поддержке в свете военной угрозы со стороны России», — заявил он в интервью «Укринформу».

Главком ВСУ добавил, что сообщил об угрозе со стороны России военному руководству НАТО. В альянсе, по его словам, осознают опасность.

Также Залужный заявил, что украинская армия освоила более 300 стандартов НАТО.