Главком ВСУ: армия Украины освоила более 300 стандартов НАТО

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что украинская армия освоила более 300 стандартов НАТО.

«На сегодняшний день в ВСУ сделан огромный шаг, чтобы приблизиться не только к Плану действий по членству в альянсе, но и к полноценному членству в НАТО. Только на документальном и формальном уровнях мы освоили более 300 стандартов НАТО», — заявил он в интервью «Укринформу».

По его словам, «таким количеством стандартов... овладели далеко не все вооружённые силы европейских стран, которые уже являются членами альянса».

Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые системы оборонительного вооружения.