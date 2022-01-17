Глава Минобороны Британии Уоллес пообещал поставить Украине противотанковое вооружение
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«Мы приняли решение поставить Украине лёгкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России», — приводит РИА Новости его слова во время выступления в парламенте.
Уоллес отметил, что эти вооружения предназначены для использования в целях самообороны.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на Украину не распространяются гарантии безопасности блока, так как она не состоит в альянсе, хоть и является его партнёром.