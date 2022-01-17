Глава Минобороны Британии Уоллес пообещал поставить Украине противотанковое вооружение

Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые системы оборонительного вооружения. Об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

«Мы приняли решение поставить Украине лёгкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России», — приводит РИА Новости его слова во время выступления в парламенте.

Уоллес отметил, что эти вооружения предназначены для использования в целях самообороны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на Украину не распространяются гарантии безопасности блока, так как она не состоит в альянсе, хоть и является его партнёром.