Байден назвал невысокой вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время

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Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время является невысокой, заявил президент США Джо Байден.
Байден назвал невысокой вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«Вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не очень велика», — приводит РИА Новости слова Байдена на пресс-конференции.

Он отметил, что исходит из того, сколько работы Киеву предстоит сделать в сфере демократии.

По его словам, США отправили Украине оборонного оборудования на сумму более $600 млн.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил возможность участия Киева в июньском саммите альянса, а также дипломатические усилия по обеспечению стабильности на территории Европы.

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