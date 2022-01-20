Байден назвал невысокой вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время

Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время является невысокой, заявил президент США Джо Байден.

«Вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не очень велика», — приводит РИА Новости слова Байдена на пресс-конференции.

Он отметил, что исходит из того, сколько работы Киеву предстоит сделать в сфере демократии.

По его словам, США отправили Украине оборонного оборудования на сумму более $600 млн.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил возможность участия Киева в июньском саммите альянса, а также дипломатические усилия по обеспечению стабильности на территории Европы.