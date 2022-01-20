Axios: Зеленский призвал американских сенаторов к незамедлительным санкциям против России
- Legion-Media
«Президент очень чётко дал понять: санкции против «Северного потока — 2» нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против «Северного потока» или другие санкции бесполезны», — сообщает Axios со ссылкой на близкие к Зеленскому источники.
По мнению украинской стороны, зависящие от дальнейшей эскалации санкции «в лучшем случае являются нейтральными, а в худшем фактически подбадривают Путина».
25 декабря в офисе Зеленского заявили, что украинский президент провёл встречу по видеосвязи с сенаторами и конгрессменами США, представляющими Демократическую и Республиканскую партии.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил России «калечащими» последствиями для экономики в случае эскалации ситуации на Украине.
В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.