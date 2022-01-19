Блинкен пригрозил России «калечащими» последствиями в случае эскалации на Украине

Короткая ссылка
Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил России «калечащими» последствиями для экономики в случае эскалации ситуации на Украине.
Блинкен пригрозил России «калечащими» последствиями в случае эскалации на Украине
  • AP

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа по итогам встречи Блинкена с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Госсекретарь Блинкен вновь подчеркнул, что, если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнёрами вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену», — отметили в Госдепе.

В том числе в США заявили, что могут в случае ухудшения ситуации пересмотреть присутствие Североатлантического альянса в союзных странах, а также увеличить оборонную помощь Украине.

Ранее Блинкен провёл в Киеве встречу с Зеленским, в рамках которой они обсудили  возможности усиления экономического и финансового сотрудничества между Украиной и Соединёнными Штатами.

Глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить