Блинкен пригрозил России «калечащими» последствиями в случае эскалации на Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил России «калечащими» последствиями для экономики в случае эскалации ситуации на Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа по итогам встречи Блинкена с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Госсекретарь Блинкен вновь подчеркнул, что, если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнёрами вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену», — отметили в Госдепе.

В том числе в США заявили, что могут в случае ухудшения ситуации пересмотреть присутствие Североатлантического альянса в союзных странах, а также увеличить оборонную помощь Украине.

Ранее Блинкен провёл в Киеве встречу с Зеленским, в рамках которой они обсудили возможности усиления экономического и финансового сотрудничества между Украиной и Соединёнными Штатами.

Глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.