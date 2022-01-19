Госсекретарь Блинкен провёл переговоры с президентом Украины Зеленским

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен провёл в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Госсекретарь Блинкен провёл переговоры с президентом Украины Зеленским
  • AP

«Для нас очень важен ваш визит, лично ваш визит. Это ещё раз подчёркивает мощную поддержку нашей независимости, суверенитета страны со стороны США», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

В ходе встречи госсекретарь США назвал концентрацию российских войск на границе с Украиной беспрецедентной угрозой.

«Мы сказали Москве чётко, что если они выберут агрессию против Украины, то агрессия будет иметь серьёзные последствия, которые последуют не только со стороны США, но и от Европы и других стран мира», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что Россия считает необходимым оставить российские войска у границ с Украиной перед лицом очень напряжённой ситуации, созданной учениями НАТО и продвижением инфраструктуры альянса.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не намерена предпринимать никаких агрессивных действий, в том числе «атаковать и вторгаться на Украину».

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