Песков: Россия принимает меры предосторожности перед лицом напряжённой ситуации у Украины

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Россия считает необходимым оставить российские войска у границ с Украиной перед лицом очень напряжённой ситуации, созданной учениями НАТО и продвижением инфраструктуры альянса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN.
Песков: Россия принимает меры предосторожности перед лицом напряжённой ситуации у Украины
  • © Пресс-служба президента РФ

«Российские войска находятся на территории Российской Федерации рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряжённой ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолётами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам», — сказал представитель Кремля, его слова приводит РИА Новости.

Как подчеркнул Песков, Россия вынуждена реагировать и «принимать меры предосторожности».

«Поэтому наши военные на нашей территории там», — добавил он.

Песков также заявил, что отношения России и НАТО приблизились к красной линии из-за продвижения альянса на Украину.

Североатлантический альянс в данном случае — это орудие конфронтации, а не голубь мира, подчеркнул представитель Кремля.

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