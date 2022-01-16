Песков: НАТО — это орудие конфронтации, а не голубь мира
- AP
«НАТО в нашем понимании — это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации подвигалось с каждым днём ближе и ближе к нашим границам», — заявил представитель Кремля. Его слова приводит РИА Новости.
В конце декабря российский президент Владимир Путин заявил, что Россию «припёрли» к красным линиям в вопросах безопасности, «дальше двигаться некуда».
Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.
Он также заявил, что терпению России в свете действий Запада пришёл конец, страна «долго запрягала», а теперь «пора ехать».