Песков: НАТО — это орудие конфронтации, а не голубь мира

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НАТО является орудием конфронтации, а не голубем мира, кроме того, альянс подбирается к границам России, заявил пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков в интервью CNN.
Песков: НАТО — это орудие конфронтации, а не голубь мира
  • AP

«НАТО в нашем понимании — это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации подвигалось с каждым днём ближе и ближе к нашим границам», — заявил представитель Кремля. Его слова приводит РИА Новости.

В конце декабря российский президент Владимир Путин заявил, что Россию «припёрли» к красным линиям в вопросах безопасности, «дальше двигаться некуда».

Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.

Он также заявил, что терпению России в свете действий Запада пришёл конец, страна «долго запрягала», а теперь «пора ехать».

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