Глава МИД Лавров описал отношения с НАТО фразой «запрягали долго, пора ехать»

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Терпению России в свете действий Запада пришёл конец, страна «долго запрягала», а теперь «пора ехать», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции.
Глава МИД Лавров описал отношения с НАТО фразой «запрягали долго, пора ехать»
  • AP

Отвечая на вопрос журналистки, министр отметил, что Россия терпелива, однако терпению «пришёл конец».

«Вы знаете, что мы долго запрягаем, да? Вы же русскоговорящая девушка. Ну вот запрягали мы очень долго и сейчас уже пора нам ехать. Вот ждём, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения», — сказал глава МИД.

Как подчеркнул министр, России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.

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