Глава МИД Лавров описал отношения с НАТО фразой «запрягали долго, пора ехать»
- AP
Отвечая на вопрос журналистки, министр отметил, что Россия терпелива, однако терпению «пришёл конец».
«Вы знаете, что мы долго запрягаем, да? Вы же русскоговорящая девушка. Ну вот запрягали мы очень долго и сейчас уже пора нам ехать. Вот ждём, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения», — сказал глава МИД.
Как подчеркнул министр, России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.