Замглавы МИД Рябков не видит рисков крупномасштабной войны в Европе

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что не видит рисков крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе. Кроме того, российская сторона не намерена предпринимать никаких агрессивных действий, в том числе «атаковать и вторгаться на Украину», подчеркнул он.

Об этом Рябков сказал во время выступления на дискуссии «Игра в три хода: удастся ли избежать цугцванга?» на площадке клуба «Валдай».

«Я уверен, что нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или ещё где-нибудь. Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий, мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», — заявил замминистра.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что Россия может в любой момент «атаковать Украину».

В МИД России после этого призвали США прекратить тиражировать спекуляции о якобы готовящейся агрессии в отношении Украины.

Российское посольство в Вашингтоне также назвало вбросом и информационным давлением сообщения о том, что «вторжение» России на Украину якобы может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва будто бы может «сфабриковать повод для нападения».