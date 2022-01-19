Захарова призвала США прекратить спекуляции о якобы готовящейся агрессии против Украины

Россия призывает США прекратить тиражировать спекуляции о якобы готовящейся агрессии в отношении Украины, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«С российской стороны прозвучало требование прекратить тиражировать, производить спекуляции относительно некой готовящейся российской агрессии», — сказала она в эфире программы «Полный контакт».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что Россия может в любой момент «атаковать Украину».

Российское посольство в Вашингтоне ранее назвало вбросом и информационным давлением сообщения о том, что «вторжение» России на Украину якобы может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва будто бы может «сфабриковать повод для нападения».