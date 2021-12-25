Зеленский провёл видеовстречу с американскими конгрессменами

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский провёл видеовстречу с сенаторами и конгрессменами США, представляющих Демократическую и Республиканскую партии правительства. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.
Зеленский провёл видеовстречу с американскими конгрессменами
  • © president.gov.ua

«Обсуждалась ситуация на востоке Украины...Было отмечено, что она остается сложной, отвод российских сил не наблюдается», — информирует пресс-служба.

Кроме того, стороны обсудили тему усиления санкционного давления на Россию, вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, а также проблематика газопровода «Северный поток — 2».

Зеленский пригласил участников встречи посетить Украину в 2022 году.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить