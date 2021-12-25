Зеленский провёл видеовстречу с американскими конгрессменами

Украинский президент Владимир Зеленский провёл видеовстречу с сенаторами и конгрессменами США, представляющих Демократическую и Республиканскую партии правительства. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

«Обсуждалась ситуация на востоке Украины...Было отмечено, что она остается сложной, отвод российских сил не наблюдается», — информирует пресс-служба.

Кроме того, стороны обсудили тему усиления санкционного давления на Россию, вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, а также проблематика газопровода «Северный поток — 2».

Зеленский пригласил участников встречи посетить Украину в 2022 году.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию в Донбассе.